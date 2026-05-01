Американски претставници велат дека војната во Иран чинела близу 50 милијарди долари, двојно повеќе од проценката

Вкупната цена на чинење на војната во Иран се поблиску до 50 милијарди долари, што е значително повисока од бројката презентирана од Пентагон, истакна американски претставници запознаени со внатрешните проценки, објави Си-би-ес њуз, пренесува Анадолу.

Ревидираната проценка ја дуплира сумата наведена за време на сведочењето пред Конгресот во средата, каде што претставникот на Пентагон, Џулс Херст, рече дека „Операцијата Епски бес“ досега чинела околу 25 милијарди долари.

Сепак, Херст им рече на пратениците дека проценката на трошоците за поправки на инфраструктурата или долгорочни градежни проекти поврзани со конфликтот на САД со Иран останува тешка поради неизвесноста околу идното распоредување на војската.

„Не знаеме каква ќе биде нашата идна ситуација или идната изградба на тие бази“, рече тој за време на сведочењето пред Сенатот.

Според веста на Си-би-ес њуз, пониската бројка не ја опфаќа целосно оштетената или уништената воена опрема, додавајќи дека меѓу пријавените загуби се 24 беспилотни летала MQ-9 Рипер, секое вредно над 30 милиони долари, што ја нагласува финансиската штета од понатамошни операции.

САД и Израел започнаа напади врз Иран на 28 февруари, предизвикувајќи одмазда од Техеран против американските сојузници во Персискиот Залив и затворање на Ормускиот Теснец.

Прекин на огнот беше објавен на 8 април со посредство на Пакистан, по што следеа преговори во Исламабад на 11 и 12 април, во рамките на кои не беше постигнат договор.

Американскиот претседател Доналд Трамп подоцна еднострано го продолжи прекинот на огнот без да постави нова временска рамка, на барање на Пакистан.