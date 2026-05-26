- Покен беше уапсен од страна на ФБИ во февруари и останува во притвор откако судијата го одби неговото барање за пуштање на слобода до почетокот на судењето

Американски новинар обвинет за дејствување како странски агент на Кина - Покен беше уапсен од страна на ФБИ во февруари и останува во притвор откако судијата го одби неговото барање за пуштање на слобода до почетокот на судењето

Американски новинар и политички коментатор кој повеќе од една деценија живее во Кина, во САД е обвинет за дејствување како „нерегистриран агент“ на кинеската Влада, јавија американските медиуми, пренесува Анадолу.

Во судските документи на кои се повикува Политико се наведува дека Томас Покен Втори наводно подготвувал доверливи извештаи за кинески посредник што тврдел дека информациите ќе му бидат проследени на кинескиот претседател Си Ѓинпинг.

Според изјавата под заклетва поднесена до ФБИ, Покен им кажал на истражителите дека постои „80 отсто шанса“ соработникот што го запознал со кинеските контакти да ѝ достави класифицирани информации на Кина. Во изјавата се додава дека неименуваното лице подоцна се вработило во американска владина агенција.

Покен му обезбедил на лицето мобилен телефон и лаптоп, а подоцна му понудил и бонус од 10.000 долари во замена за неделни дописи кои имале за цел да влијаат врз американската политика и кои биле наменети да ги прочита Си, се наведува во изјавата под заклетва.

Покен беше уапсен од страна на ФБИ во февруари и останува во притвор откако судијата го одби неговото барање за пуштање на слобода до почетокот на судењето, се наведува во судските записи на кои се повикува медиумот.

Неговиот адвокат, Чарлс Бернам, ги отфрли тврдењата дека обвинувањата се еднакви на шпионажа.

„Господин Покен не е обвинет за шпионирање или за неправилно постапување со доверливи информации“, изјави Бернам.