Американски и израелски авиони нападнаа ирански бродови во близина на Ормускиот Tеснец - Иако не е потврден точниот број загинати, некои медиуми јавија дека во нападите се убиени четири лица

Американски и израелски авиони погодија ирански бродови јужно од иранскиот остров Ларак во Ормускиот Теснец, при што загинаа „неколку ирански државјани“, објави денес полудржавната иранска новинска агенција Фарс, пренесува Анадолу.

Иако медиумот не го потврди точниот број загинати, некои медиуми јавија дека во нападите се убиени четири лица.

Јавувањата за напади доаѓаат во време на прекин на огнот меѓу САД и Иран, со кој се запре војната што започна со американските и израелски напади врз Иран на 28 февруари, а по што следуваа ирански одмазднички напади.