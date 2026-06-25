- Предлогот не беше усвоен, 47 гласаа „за“, 50 „против“ и еден „воздржан“...

Американскиот Сенат се спротивстави на предлогот за прекин на американското учество во конфликтот со Иран - Предлогот не беше усвоен, 47 гласаа „за“, 50 „против“ и еден „воздржан“...

Американскиот Сенат се спротивстави на предлогот со кој се бараше од претседателот Доналд Трамп да ги повлече американските сили од конфликтот со Иран, освен доколку Конгресот официјално не одобри воена акција, јавува Анадолу.

Мерката не беше усвоена со 47 гласови „за“, 50 „против“ и еден „воздржан“, откако републиканските лидери изнесоа аргументи дека уште едно вакво директно спротивставување од страна на Конгресот би можело да ги загрози актуелните преговори за прекин на војната.

Со предлогот се бараше повторно да се потврди уставното овластување на Конгресот за објавување војна, со што од администрацијата ќе се бараше да го прекине американскиот воен ангажман во или против Иран без официјална објава на војна или специфично одобрение за употреба на воена сила.

Сенаторот Ренд Пол, кој претходно поддржуваше слични напори заедно со демократите, остана воздржан при гласањето, изјавувајќи дека не сака да ги загрози мировните преговори.

„Бидејќи непријателствата изгледаат завршени, а претседателот побара од мене да го земам предвид неговиот став во преговорите, јас ќе го сторам тоа“, соопшти Пол во објава на американската компанија за социјални медиуми Х пред гласањето.

„Мојот глас како 'присутен' е начин да му се даде на претседателот повеќе простор и предност за преговори за траен мир.“

Трамп го поздрави гласањето на социјалната мрежа „Трут сошал“, наведувајќи дека Сенатот го „променил своето гласање за Иран од 50 наспроти 48 гласа 'против', во 50 наспроти 47 гласа 'за'“.

„Ренд Пол и Бил Касиди ги променија ставовите. Благодарност до лидерот Џон Тјун, Линдзи Греам, Берни Морено и сите останати. Ова гласање го предупредува Иран!“, напиша тој.

Гласањето следуваше откако републиканците во Сенатот претходно вчера го сослушаа Трамп како ја брани својата политика кон Иран.

Сенаторот Бил Касиди, кој во мај помогна оваа мерка да се усвои во Комисијата, подоцна гласаше против неа, откако од потпретседателот Џеј Ди Венс и од специјалниот пратеник Стив Виткоф доби детални информации за моменталниот статус на конфликтот, кои самиот ги опиша како „темелен брифинг“.

Претходно неделава, Претставничкиот дом усвои слична мерка со која се осудува војната во Иран, што Сенатот исто така ја одобри со тесно мнозинство.

- Второ гласање за воените овластувања во рок од два дена -

Гласањето се случи само по еден ден откако Сенатот усвои посебна Резолуција за воени овластувања со 50 наспроти 48 гласови, со која му се наложи на Трамп да ги прекине непријателствата против Иран, освен ако Конгресот не одобри натамошна воена акција.

Таа необврзувачка мерка, заведена како Х. Кон. Рес. 86, веќе беше усвоена во Претставничкиот дом и го претставуваше најсилниот симболичен отпор од Капитол Хил против војната, по претходните девет гласања во Сенатот за кои не беше обезбедено просто мнозинство.

Касиди и Пол, заедно со нивните републикански колеги, сенаторките Сузан Колинс од Мејн и Лиза Мурковски од Алјаска, им се придружија на демократите во поддршката на резолуцијата во вторникот. Демократскиот сенатор Џон Фетерман од Пенсилванија гласаше против.

Гласањето се реализира во време кога САД и Иран водат технички преговори во рамките на 60-дневниот прекин на огнот, по Меморандумот за разбирање потпишан на 17 јуни од страна на Трамп и иранскиот претседател Масуд Пезешкијан.

САД и Израел започнаа воени операции против Иран на 28 февруари, што предизвика одмазднички ирански напади врз американските капацитети низ Блискиот Исток. Борбите беа прекинати со прекин на огнот со посредување на Пакистан, што стапи на сила на 8 април.