- Договорот би овозможил непречено пловење низ Ормускиот Теснец, изјави секретарот за финансии на САД, Скот Бесент

Американскиот секретар за финансии: САД и Иран би можеле да постигнат договор за Ормутскиот Теснец денес или утре - Договорот би овозможил непречено пловење низ Ормускиот Теснец, изјави секретарот за финансии на САД, Скот Бесент

САД и Иран би можеле денес или утре да постигнат договор за повторно отворање на Ормускиот Теснец и обновување на непреченото пловење на трговските бродови, изјави денес американскиот секретар за финансии Скот Бесент, јавува Анадолу.

„Во преговори сме со Иранците“, изјави Бесент за телевизијата Си-ен-би-си.

„Постои можност денес или утре да постигнеме договор за повторно отворање на теснецот и да се придвижиме кон понормализирана состојба во овој конфликт.“

На прашањето дали на Иран ќе му биде дозволено да наплатува такса за премин, Бесент одговори дека договорот ќе обезбеди непречено пловење низ теснецот.

„Тоа ќе биде слобода на движење. Иако ситуацијата во последните неколку дена сè уште е малку неизвесна, видовме дека и сега низ теснецот минуваат голем број бродови“, изјави Бесент.