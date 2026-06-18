- „НАТО 3.0 е признание по Студената војна дека треба да се вратиме на вистински силен воен сојуз, кој има реални воени капацитети способни за одвраќање токму овде на континентот“

Американскиот секретар за одбрана повика НАТО повторно да стане силен воен сојуз - „НАТО 3.0 е признание по Студената војна дека треба да се вратиме на вистински силен воен сојуз, кој има реални воени капацитети способни за одвраќање токму овде на континентот“

Секретарот за одбрана на САД, Пит Хегсет, побара НАТО повторно да стане силен воен сојуз, како дел од новата стратегија наречена „НАТО 3.0“, јавува Анадолу.

„НАТО 3.0 е признание по Студената војна дека треба да се вратиме на вистински силен воен сојуз, кој има реални воени капацитети способни за одвраќање токму овде на континентот“, изјави тој за време на обраќањето во седиштето на НАТО.

Во изјавата која беше пренесувана во живо на телевизија, тој нагласи дека целта на новата рамка е европските нации да ја преземат водечката улога во конвенционалната одбрана на Европа.

Секретарот за одбрана истакна дека иако многу сојузници ги исполнуваат обврските преземени на неодамнешниот Самит во Хаг, други „сè уште треба да направат повеќе“.

Тој вети дека ќе остане искрен и во приватните и во јавните средби за да се осигури дека сојузниците „преземаат чекори напред“ за исполнување на нивните ветувања.

Хегсет го истакна предложениот американски буџет за одбрана од 1,5 билиони долари за фискалната 2027 година како дефинитивна „порака до светот“ во однос на неопходноста од воени инвестиции.

Тој тврди дека овие средства ќе го обноват „арсеналот на слободата“ за заштита на американските интереси, истовремено обезбедувајќи ја потребната поддршка за сојузниците.

Ваквите коментари следуваа за време на посетата на Хегсет на Брисел на состаноците на министрите за одбрана на НАТО, пред самитот што ќе се одржи на 7 и 8 јули во Анкара.

„Со нетрпение го очекуваме Самитот во Анкара и големите нешта што американскиот претседател Доналд Трамп и останатите лидери ќе можат да ги направат за НАТО“, изјави Хегсет, кој за време на обраќањето стоеше покрај генералниот секретар на Алијансата, Марк Руте.

Трамп претходно беше критички насочен кон НАТО, особено во однос на споделувањето на финансискиот товар.