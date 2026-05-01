Американскиот разурнувач „УСС Хигинс“ оштетен во пожар - Причината за пожарот и точната локација на бродот во Индо-пацифичкиот регион се непознати

Голем пожар избувнал претходно оваа недела на бродот „УСС Хигинс“, разурнувач со наведувани ракети на американската морнарица, во кој биле уништени неговите електрични и погонски системи, пренесува Анадолу.

Си-би-си њуз, повикувајќи се на американски официјални претставници, соопшти дека заклучно со среда немало пријавено повредени меѓу членовите на екипажот.

Причината за пожарот и точната локација на бродот во Индо-пацифичкиот регион остануваат непознати, истакнуваат официјалните лица, додавајќи дека обемот на штетата и временската рамка за поправка сè уште не се познати.

За „УСС Хигинс“, дел од распоредените сили на морнарицата во Азија, последен пат е познато дека бил закотвен во Сингапур претходно оваа година, според податоците за следење на бродовите.