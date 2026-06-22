- „Поставивме многу добра основа за успешен финален договор. Финалниот договор е куќата. Ние ги поставивме темелите. Не ја изградивме куќата, но поставивме успешна основа.“

Американскиот потпретседател: Поставена е многу добра основа за финален договор со Иран - „Поставивме многу добра основа за успешен финален договор. Финалниот договор е куќата. Ние ги поставивме темелите. Не ја изградивме куќата, но поставивме успешна основа.“

Американскиот потпретседател Џеј Ди Венс денес изјави дека на преговорите со Иран во одморалиштето Бургенсток во Швајцарија постигнат е значителен напредок, додавајќи дека страните поставиле „многу добра основа“ за постигнување финален договор, јавува Анадолу.

„Вчера беше многу, многу добар ден. Постигнавме многу добар напредок“, им рече Венс на новинарите по преговорите во кои учествуваа американски и ирански претставници, заедно со посредниците од Катар и Пакистан.

Тој рече дека во дискусиите постигнати се неколку клучни цели, вклучително и воспоставување механизми за слободен премин низ Ормускиот Теснец и механизам за деескалација меѓу Израел и Либан.

Договорот има за цел да обезбеди „кога работите ќе се случат, страните всушност да разговараат едни со други“ и да се спречи тензиите да прераснат во поширока регионална ескалација, нагласи тој.

Венс, исто така, објави голем напредок и за нуклеарното прашање.

„Иранците се согласија да ги поканат инспекторите на МААЕ (Меѓународната агенција за атомска енергија) во нивната земја. Тоа е голема пресвртница за американскиот народ и прв чекор за трајно денуклеаризирање или трајно прекинување на програмата за нуклеарно оружје на Иран“, рече тој.

Американскиот потпретседател рече дека американските, иранските, катарските и пакистанските преговарачи, исто така, се договориле за рамка за континуиран контакт.

„Нашите тимови, кои работат со Иранците, Катарците и Пакистанците, постигнаа голем напредок вчера“, рече тој.

„Тие ќе продолжат да работат на техничко ниво со тимовите овде во Бургенсток. Тие технички преговори ќе продолжат во текот на неделите и деновите што доаѓаат“.

Венс рече дека преговорите воспоставиле структура која ќе овозможи техничките дискусии да продолжат под политички надзор додека преговарачите работат на сеопфатен договор.

„Поставивме многу добра основа за успешен финален договор“, рече тој. „Финалниот договор е куќата. Ние ги поставивме темелите. Не ја изградивме куќата, но поставивме успешна основа“.

Венс ја отфрли загриженоста дека преговорите биле прекинати, велејќи дека преговорите продолжиле „до 1 часот по полноќ“ и покрај наводите дека Иран може да ги напушти преговорите.