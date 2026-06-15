- „Напредокот е можен кога нациите ќе изберат дијалог, партнерство и заедничка посветеност на мирот и безбедноста“, додаде тој, цитирајќи ја објавата на Ердоган во која се поздравува објавениот договор

Американскиот амбасадор Барак: Вашингтон ја цени поддршката на турскиот претседател за регионална деескалација - „Напредокот е можен кога нациите ќе изберат дијалог, партнерство и заедничка посветеност на мирот и безбедноста“, додаде тој, цитирајќи ја објавата на Ердоган во која се поздравува објавениот договор

Американскиот амбасадор во Турција, Том Барак, денес изјави дека Вашингтон ја цени поддршката на турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган за дипломатските напори и деескалацијата во регионот, јавува Анадолу.

„Ја цениме поддршката на претседателот Ердоган за дипломатијата и регионалната деескалација“, наведе тој на американската компанија за социјални медиуми Х.

„Напредокот е можен кога нациите ќе изберат дијалог, партнерство и заедничка посветеност на мирот и безбедноста“, додаде тој, цитирајќи ја објавата на Ердоган во која се поздравува неодамна објавениот договор меѓу САД и Иран.

Американскиот претседател Доналд Трамп во неделата објави дека договорот со Иран е финализиран и изјави дека го овластува повторното отворање на Ормускиот Теснец и укинувањето на поморската блокада на САД.

Турција беше меѓу земјите кои активно учествуваа во процесот на посредување предводен од Пакистан, кој резултираше со напредок.