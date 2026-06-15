Американскиот амбасадор Барак: Вашингтон ја цени поддршката на турскиот претседател за регионална деескалација

Serdar Dincel
15 Јуни 2026•Ажурирано: 15 Јуни 2026
Американскиот амбасадор во Турција, Том Барак, денес изјави дека Вашингтон ја цени поддршката на турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган за дипломатските напори и деескалацијата во регионот, јавува Анадолу.
„Ја цениме поддршката на претседателот Ердоган за дипломатијата и регионалната деескалација“, наведе тој на американската компанија за социјални медиуми Х.
„Напредокот е можен кога нациите ќе изберат дијалог, партнерство и заедничка посветеност на мирот и безбедноста“, додаде тој, цитирајќи ја објавата на Ердоган во која се поздравува неодамна објавениот договор меѓу САД и Иран.
Американскиот претседател Доналд Трамп во неделата објави дека договорот со Иран е финализиран и изјави дека го овластува повторното отворање на Ормускиот Теснец и укинувањето на поморската блокада на САД.
Турција беше меѓу земјите кои активно учествуваа во процесот на посредување предводен од Пакистан, кој резултираше со напредок.