- „Разузнавањето потврди дека бродот транзитирал по познати коридори за трговија со дрога во Источниот Пацифик и бил вклучен во операции за трговија со дрога“

Американската војска изврши напад врз брод во Источен Пацифик под сомнение дека пренесува дрога - „Разузнавањето потврди дека бродот транзитирал по познати коридори за трговија со дрога во Источниот Пацифик и бил вклучен во операции за трговија со дрога“

Американската војска изврши напад врз брод за кој тврди дека е вклучен во трговија со дрога во Источниот Пацифик, соопшти Јужната команда на САД (САУТКОМ), пренесува Анадолу.

Нападот го спроведе Заедничката работна група „Јужно копје“ по наредба на командантот на САУТКОМ, генерал Франсис Л. Донован.

„Разузнавањето потврди дека бродот транзитирал по познати коридори за трговија со дрога во Источниот Пацифик и бил вклучен во операции за трговија со дрога“, соопшти Командата.

Оттаму, исто така, споделија и декласифицирана снимка од нападот.

„Еден наркотерорист е убиен за време на оваа акција, а две машки лица преживеаја“, соопшти Командата, додавајќи дека нема повредени припадници на американските воени сили.