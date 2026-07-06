- Суданската основачка алијанса (Тасеес) тврди дека Ел Обеид, главен град на државата Северен Кордофан, „има воени бази, командни центри, оперативни простории, складишта за муниција и капацитети што се користат за насочување на воените операции“

Алијанса блиска до СРФ го прогласи суданскиот град Ел Обеид за „легитимна воена цел“ - Суданската основачка алијанса (Тасеес) тврди дека Ел Обеид, главен град на државата Северен Кордофан, „има воени бази, командни центри, оперативни простории, складишта за муниција и капацитети што се користат за насочување на воените операции“

Алијансата предводена од паравоените Сили за брза поддршка (СРФ) го прогласи суданскиот град Ел Обеид за „легитимна воена цел“, и покрај сè погласните меѓународни предупредувања за хуманитарните последици од континуираните напади, јавува Анадолу.

Во соопштението објавено вчера, Суданската основачка алијанса (Тасеес), предводена од командантот на СРФ, Мухамед Хамдан Дагало, тврди дека Ел Обеид, главен град на државата Северен Кордофан, „има воени бази, командни центри, оперативни простории, складишта за муниција и капацитети што се користат за насочување на воените операции“.

Се тврди дека тие објекти го прават градот „легитимна воена цел според меѓународното хуманитарно право“.

Исто така, се наведува дека „присуството на цивили не претвора легитимен воен објект во нелегитимен“.

СРФ речиси еден месец врши напади со беспилотни летала врз Ел Обеид, а цел на ударите беа главната електроенергетска станица, капацитетите за гориво и други цивилни локации.

Официјални претставници на ОН предупредија на хуманитарна катастрофа и прекршување на човековите права во Ел Обеид поради постојаниот напад на СРФ, повикувајќи ја бунтовничката група веднаш да ги прекине нападите врз градот.

Меѓународната организација за миграција (ИОМ) вчера предупреди дека Ел Обеид може да ја доживее истата судбина како Ел Фашер, главниот град на Северен Дарфур, каде што беа пријавени масовни злоупотреби по преземањето на градот од страна на СРФ во 2025 година.

Судан е зафатен од конфликт од април 2023 година, кога избувнаа борби меѓу Армијата и СРФ поради плановите за интегрирање на паравоените сили во војската. Војната предизвика една од најтешките хуманитарни кризи во светот, во која загинаа десетици илјади луѓе, а речиси 13 милиони се раселени.