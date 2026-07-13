- „И соседите треба да се однесуваат исто како Турција и Азербејџан“, рече Алиев

Алиев: Односите меѓу Турција и Азербејџан се модел што треба да го земат како пример соседните земји - „И соседите треба да се однесуваат исто како Турција и Азербејџан“, рече Алиев

Претседателот на Азербејџан, Илхам Алиев, рече: „Односите меѓу Турција и Азербејџан се модел што треба да биде проучуван и земен за пример од соседните земји. И соседите треба да се однесуваат исто како Турција и Азербејџан“, јавува Анадолу.

Алиев се сретна со учесниците на 4. Глобален медиумски форум во Шуша и ги оцени регионалните и глобалните случувања.

Одговарајќи на прашањето на заменик-генералниот директор и главен и одговорен уредник на Агенција Анадолу (АА), Јусуф Озхан, за односите меѓу Турција и Азербејџан, Алиев истакна дека Турција и Азербејџан се две најблиски земји една на друга меѓу сите држави во светот.

Нагласувајќи дека ако се погледне нивото на соработка во политиката, економијата, енергетиката, поврзаноста и односите меѓу народите, во светот нема две земји што се толку блиски една на друга, што се поддржуваат и пријателски се настроени како Турција и Азербејџан, Алиев истакна: „Ова е голема придобивка за нашите народи и нашите земји. Кога сме заедно, многу сме посилни.“

Посочувајќи дека односите меѓу Турција и Азербејџан се важен фактор и за регионалната стабилност и соработка, Алиев рече:

„Во исто време тие се важен фактор и од аспект на безбедноста. Бидејќи токму тука, во Шуша, пред пет години, заедно со претседателот на Турција ја потпишавме Шушинската декларација. Овој документ фактички ги издигна нашите односи на ниво на сојузништво. Затоа ние не сме само браќа и пријатели, туку и сојузници. Доколку на еден од нас му се случи нешто несреќно или лошо, другиот ќе застане покрај својот брат со сите расположливи средства, вклучително и со својот воен капацитет, за да го брани.“

„Да се има слично потекло или да се припаѓа на исто јазично семејство не создава секогаш таква основа. Напротив, понекогаш гледаме народи, кои зборуваат речиси ист јазик, како војуваат меѓу себе. Исто така, сведоци сме дека луѓе што делат иста вера се убиваат меѓусебно. Затоа односите меѓу Турција и Азербејџан се модел што треба да биде проучуван и земен за пример од соседните земји. И соседите треба да се однесуваат исто како Турција и Азербејџан“, рече Алиев.

Осврнувајќи се и на прашањата поврзани со меѓународниот транспорт, Алиев рече дека поради актуелната состојба на Блискиот Исток зголемен е транзитот преку Азербејџан.

Нагласувајќи дека значењето на Азербејџан во транзитниот транспорт се зголемува од ден на ден, Алиев истакна: „Бевме подготвени да се справиме со зголемениот обем на товар. Сега дополнително ги прошируваме нашите капацитети. Капацитетот на нашето пристаниште, кое во моментов е најголемо трговско пристаниште на Каспиското Море и има капацитет од 15 милиони тони, ќе го зголемиме на 25 милиони тони. Покрај тоа, во нашето бродоградилиште градиме 10 брода за да можеме да превезуваме стока што доаѓа од Европа и оди кон Европа.“

Посочувајќи дека блиските односи со земјите од Централна Азија и Европската комисија, како и фактот што се наоѓаат токму помеѓу овие две дестинации, им обезбедуваат голема предност, Алиев рече: „Секако, оваа предност ја зајакнува и политиката на Азербејџан, која отсекогаш се темелела на соработка, на подготвеноста да ги отстрани грижите на нашите соседи и тие да бидат подготвени да ги отстранат и нашите грижи.“

На форумот со наслов „Мисијата на медиумите во промовирањето на мирот: Повторно воспоставување на вистината и повторна изградба на довербата“ учествуваат околу 160 учесници од 53 земји.

Форумот, на кој учествуваат повеќе од 30 новински агенции, 10 меѓународни организации и околу 60 медиумски организации, ќе трае два дена.