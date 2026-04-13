Албаниз: Австралија не добила барање да се придружи на блокадата на Трамп на Ормускиот Теснец

ИСТАНБУЛ (АА) - Австралија не е поканета да биде дел од блокадата на американскиот претседател Доналд Трамп на иранските пристаништа во Ормускиот Теснец, изјави денес премиерот Ентони Албаниз, повикувајќи ги Вашингтон и Техеран да ги продолжат мировните преговори, објавија локалните медиуми, пренесува Анадолу.

„Не добивме никакви барања, а тие го објавија ова преку ноќ... на едностран начин. Не сме поканети да бидеме дел“, изјави Албаниз за Канал 9.

Ова доаѓа откако Албаниз го назначи шефот на морнарицата, вицеадмиралот Марк Хамонд, за нов началник на Австралиските одбранбени сили.

„Ова е одлуката што ја донесоа САД. Она што го сакаме ние е преговорите да продолжат“, додаде тој.

„Сакаме да видиме да се стави крај на загубата на животи и уништувањето на инфраструктура на Блискиот Исток. Сакаме да видиме продолжување на трговијата. Ова има огромно глобално економско влијание, не само врз Австралија. Секоја земја е засегната“, рече тој.

Трамп ја објави блокадата синоќа откако преговорите меѓу САД и Иран во главниот град на Пакистан, Исламабад, завршија без договор.

Пакистан минатата недела посредуваше за двонеделниот договор за прекин на огнот меѓу САД и Иран.

Војната со Иран го прекина текот на сообраќајот низ Ормускиот Теснец, клучна артерија за глобална трговија со сурова нафта и течен природен гас, што резултираше со сериозен енергетски шок на глобално ниво.

Поврзано со овој тек на случувањата, Албаниз објави дека ќе патува во Брунеи и Малезија од 14 до 17 април за да разговара за енергетската и безбедноста на храната.

Тој ќе се сретне со султанот на Брунеи, Хасанал Болкија, и малезискиот премиер Анвар Ибрахим, се вели во соопштението од неговиот Кабинет.

Австралија е еден од најголемите светски извозници на течен природен гас, но во голема мера зависи од Азија за гориво и ѓубриво потребно за земјоделците за производство на прехранбени култури.