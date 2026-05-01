Активисти од флотилата за помош на Газа се носат на аеродромот на Крит за да бидат вратени дома

Активистите од флотилата за хуманитарна помош која пловеше за Газа, а која беше нападната оваа недела од страна на Израел, се префрлаат на аеродромот на Крит за да бидат вратени во нивните матични земји, објавија денес локалните медиуми, пренесува Анадолу.

Вкупно 178 активисти од различни земји, меѓу кои и Грција, беа префрлени во селото Атеринолакос во Ласити, источен Крит, од каде што со автобус ќе бидат однесени до аеродромот во Хераклион, објави јавниот сервис СКАИ, повикувајќи се на локални извори.

Од аеродромот, активистите ќе бидат вратени во нивните матични земји.

Флотилата за хуманитарна помош за Газа „Сумуд“ беше нападната вчера во близина на грчкиот остров, на околу 600 наутички милји од нивната крајна дестинација, енклавата Газа опустошена од израелската блокада.

Првите бродови од флотилата, кои носеа хуманитарна помош, испловија од Барселона на 12 април, додека главната флотила исплови од италијанскиот остров Сицилија на 26 април, со цел да се пробие долгогодишната блокада на Газа од страна на Израел.

Израел воведе парализирачка блокада врз Појасот Газа од 2007 година, оставајќи ги 2,4 милиони жители на енклавата на работ на глад.

Израелската армија започна брутална двегодишна офанзива врз Газа во октомври 2023 година во која убиени се повеќе од 72.000 Палестинци, а повредени се над 172.000. Офанзивата предизвика огромно уништување низ опколената територија.