Азербејџан ја прекина соработката со Европскиот парламент поради „антиазербејџанска политика“

Burç Eruygur
01 Мај 2026•Ажурирај: 01 Мај 2026
Парламентот на Азербејџан денес усвои резолуција за прекин на соработката со Европскиот парламент во „сите области“, обвинувајќи го законодавното тело за продолжување на својата „антиазербејџанска политика, клевети и активности на оцрнување“, пренесува Анадолу.
Повикувајќи се на резолуцијата усвоена од Националното собрание, државната новинска агенција на Азербејџан, Азертак, објави дека Парламентот на земјата е „воден од заеднички активности заради мирот, безбедноста и одржливиот развој и промовира отворен, искрен и конструктивен дијалог заснован на парламентарните вредности и заедничките интереси“ во своите односи со странските парламенти и парламентарните институции.
„За жал, деструктивната позиција на Европскиот парламент, која ги негира горенаведените принципи, стана главна пречка за развој на билатералните и мултилатералните односи на соработка со оваа институција“, се вели во резолуцијата.
Во неа се тврди дека платформите наменети за соработка со Европскиот парламент станаа „инструмент за притисок, уцена и грубо мешање во внатрешните работи на нашата земја“.
Во неа се истакнува дека и покрај прекинот на сите односи со Европскиот парламент во 2015 година, Националното собрание ја продолжило соработката врз основа на бројни апели и ветувања од европска страна.
„И покрај ова, Европскиот парламент не ги одржа своите ветувања и континуирано продолжува со својата антиазербејџанска политика, клевети и активности на оцрнување“, се додава.
„Денес, Европскиот парламент, каде што демократските вредности се распаднаа, корупцијата и митото се длабоко вкоренети и кој им служи на лоби групите и разните групи од интерес, стана структура каде што постојано се изразува азербејџанофобично и исламофобично размислување.“