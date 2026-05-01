Азербејџан ја прекина соработката со Европскиот парламент поради „антиазербејџанска политика"

Парламентот на Азербејџан денес усвои резолуција за прекин на соработката со Европскиот парламент во „сите области“, обвинувајќи го законодавното тело за продолжување на својата „антиазербејџанска политика, клевети и активности на оцрнување“, пренесува Анадолу.

Повикувајќи се на резолуцијата усвоена од Националното собрание, државната новинска агенција на Азербејџан, Азертак, објави дека Парламентот на земјата е „воден од заеднички активности заради мирот, безбедноста и одржливиот развој и промовира отворен, искрен и конструктивен дијалог заснован на парламентарните вредности и заедничките интереси“ во своите односи со странските парламенти и парламентарните институции.

„За жал, деструктивната позиција на Европскиот парламент, која ги негира горенаведените принципи, стана главна пречка за развој на билатералните и мултилатералните односи на соработка со оваа институција“, се вели во резолуцијата.

Во неа се тврди дека платформите наменети за соработка со Европскиот парламент станаа „инструмент за притисок, уцена и грубо мешање во внатрешните работи на нашата земја“.

Во неа се истакнува дека и покрај прекинот на сите односи со Европскиот парламент во 2015 година, Националното собрание ја продолжило соработката врз основа на бројни апели и ветувања од европска страна.

„И покрај ова, Европскиот парламент не ги одржа своите ветувања и континуирано продолжува со својата антиазербејџанска политика, клевети и активности на оцрнување“, се додава.

„Денес, Европскиот парламент, каде што демократските вредности се распаднаа, корупцијата и митото се длабоко вкоренети и кој им служи на лоби групите и разните групи од интерес, стана структура каде што постојано се изразува азербејџанофобично и исламофобично размислување.“