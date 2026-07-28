- „Ги видовме остатоците од обновен авион што беше купен за да им служи на луѓето, но беше уништен од проектил што директно го погоди, при што остана недопрена само мал дел од неговата опашка“

Аеродромот во Бушехр онеспособен од американските напади, соопшти иранската Влада - „Ги видовме остатоците од обновен авион што беше купен за да им служи на луѓето, но беше уништен од проектил што директно го погоди, при што остана недопрена само мал дел од неговата опашка“

Иранската Влада денес соопшти дека аеродромот во Бушехр, на југозападот од земјата, е онеспособен по американските напади, објави државната новинска агенција ИРНА, пренесува Анадолу.

Говорејќи на прес-конференција, портпаролката на Владата, Фатемех Мохаџерани, изјави дека таа и други официјални лица ја посетиле провинцијата Бушехр и извршиле увид на аеродромот во градот, кој го опиша како „фактички надвор од функција“, се наведува во извештајот.

„Ги видовме остатоците од обновен авион што беше купен за да им служи на луѓето, но беше уништен од проектил што директно го погоди, при што остана недопрена само мал дел од неговата опашка“, рече таа.

Мохаџерани изјави дека штетата го оневозможила функционирањето на аеродромот, но не даде дополнителни детали за тоа кога се случил нападот или за обемот на штетата на другите аеродромски објекти.

Нејзините изјави доаѓаат откако во регионот од петокот преовладува мир, откако САД и Иран ги запреа нападите по 13-дневната ескалација што започна на 11 јули.

За време на ескалацијата, САД извршија напади во Иран, додека Техеран возврати со напади врз американските воени капацитети и опрема во неколку арапски земји.