- Поголемиот дел од побараните средства, односно 67 милијарди долари, би отишле во Пентагон, вклучувајќи 21 милијарда долари за муниција, 17,3 милијарди долари за оперативни трошоци и 12,1 милијарда долари за класифицирани иницијативи

Администрацијата на Трамп побара од Конгресот дополнителни 88 милијарди долари - Поголемиот дел од побараните средства, односно 67 милијарди долари, би отишле во Пентагон, вклучувајќи 21 милијарда долари за муниција, 17,3 милијарди долари за оперативни трошоци и 12,1 милијарда долари за класифицирани иницијативи

Администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп вчера испрати до Конгресот барање за пакет за дополнително финансирање, околу 87,6 милијарди долари за справување со „итните потреби“ поврзани со војната во Иран, како и за други намени, пренесува Анадолу.

Според информациите на „Си-би-ес њуз“, поголемиот дел од побараните средства, односно 67 милијарди долари, би отишле во Пентагон, вклучувајќи 21 милијарда долари за муниција, 17,3 милијарди долари за оперативни трошоци и 12,1 милијарда долари за класифицирани иницијативи.

Барањето исто така предвидува 767,5 милиони долари за Одделот за енергија за активности поврзани со конфликтот и загриженоста околу нуклеарната програма на Иран, како и 300 милиони долари за Стејт департментот за зајакнување на безбедноста на амбасадите и за поддршка на градежни проекти во земјите што граничат со Иран.

Покрај трошоците за одбрана, барањето за дополнителни средства предвидува и 11,1 милијарда долари помош за земјоделскиот сектор, како и 1,4 милијарди долари за поддршка на напорите во борбата против епидемијата на ебола во Демократска Република Конго, Уганда и во другите погодени области.

Со барањето исто така се повикува Конгресот трајно да ја одобри продажбата на горивото Е15 во текот на целата година (мешавина од бензин што содржи етанол), со цел да се намалат цените на горивата.