- Градот, чие име на локалниот амхарски јазик значи „нов цвет“, бил основан при крајот на 19 век од страна на императорот Менелик II. Со својата надморска височина од околу 2.400 метри, тој се вбројува меѓу највисоките престолнини во светот.

Адис Абеба, град во кој се спојуваат дипломатијата и културата - Градот, чие име на локалниот амхарски јазик значи „нов цвет“, бил основан при крајот на 19 век од страна на императорот Менелик II. Со својата надморска височина од околу 2.400 метри, тој се вбројува меѓу највисоките престолнини во светот.

Познат како домаќин на меѓународните институции, меѓу кои се Африканската унија (AфБ) и Економската комисија за Африка на Обединетите нации (УНЕКА), главниот град на Етиопија, Адис Абеба, на сите вљубеници во патувањата им нуди едно сосема уникатно искуство, проткаено со својата длабока историја, богата културна ризница и модерно лице кое постојано се развива, пишува Анадолу.

Градот, чие име на локалниот амхарски јазик значи „нов цвет“, бил основан при крајот на 19 век од страна на императорот Менелик II. Со својата надморска височина од околу 2.400 метри, тој се вбројува меѓу највисоките престолнини во светот.

Привлекувајќи го вниманието со својата умерена клима која преовладува во текот на целата година, со широките булевари и раскошното зеленило, градот покрај по својот идентитет на дипломатски центар познат е и по своето културно наследство.

Фотографија : Fatma Nur Arslan/AA

Една од првите станици на домашните и странските туристи кои го посетуваат градот е Националниот музеј на Етиопија. Во музејот е изложен фосилот на хоминид за кој се верува дека живеел пред 3,2 милиони години и кој се смета за едно од најважните палеоантрополошки откритија во светската историја, како и тронови, облека и традиционални уметнички дела од царскиот период на Етиопија – земјата која ја носи титулата на единствена неколонизирана држава во Африка.

Во самиот центар на градот, пак, се наоѓа Катедралата на Света Троица.

- Најголемиот пазар на отворено во Африка е во Адис Абеба -

Рефлектирајќи ги социоекономскиот ритам на градот и секојдневната култура на живеење во нивната најчиста форма, со улиците украсени со сино-бели старовремски такси возила, „Меркато“ се издвојува како најголемиот пазар на отворено, не само во Адис Абеба, туку и на целиот африкански континент.

Фотографија : Fatma Nur Arslan/AA

На овој огромен пазар, што се протега на површина од неколку квадратни километри, се продаваат илјадници видови производи – од локални зачини до рачно изработени сувенири, од традиционална облека до плетени сламени кошници.

- Кафето се вари во глиненени садови -

Еден од најважните симболи на етиопската култура е кафето. Во оваа земја, која се смета за татковина на кафето, послужувањето на овој напиток започнува со печење на зелените зрна пред очите на гостите.

Придружено со мирис на темјан, кафето се вари во традиционални глинени садови наречени „џебена“ и се служи во мали шолји, најчесто со пуканки како прилог.

- Планината Ентото – омилено место на локалното население и на туристите

За оние кои сакаат да побегнат од метежот на Адис Абеба и да го погледнат градот од птичја перспектива, вистинската адреса е планината Ентото.

Овој прекрасен регион, кој плени со својата недопрена природа покриена со дрвја од еукалиптус и чист воздух, и од каде има панорамски поглед на градот, претставува совршено место за одмор и релаксација како за локалното население, така и за туристите.

Градот, кој е домаќин на меѓународни институции како Африканската унија (АУ) и Економската комисија за Африка на Обединетите нации (УНЕКА), има широки улици и високи згради, а во него покрај туристичките, се реализираат и голем број дипломатски посети.