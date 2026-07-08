- Предупредувањето дојде откако САД започнаа нови напади врз Иран, а Трамп изјави дека прекинот на огнот со Техеран е „завршен“, зголемувајќи ги загриженостите дека регионот би можел да се соочи со обновен конфликт

Агенцијата за воздухопловство на ЕУ им наложи на авиокомпаниите да го избегнуваат воздушниот простор на Иран и Ирак - Предупредувањето дојде откако САД започнаа нови напади врз Иран, а Трамп изјави дека прекинот на огнот со Техеран е „завршен“, зголемувајќи ги загриженостите дека регионот би можел да се соочи со обновен конфликт

Агенцијата на Европската Унија за безбедност на воздухопловството (EASA) им порача на авиокомпаниите да избегнуваат летови во воздушниот простор на Иран и Ирак до 31 август, откако синоќешните напади на САД врз Иран и изјавите на претседателот Доналд Трамп предизвикаа загриженост за обновена воена ескалација, јавува Анадолу.

ЕАСА денес соопшти дека ги ревидирала предупредувањата на ЕУ за конфликтните зони за воздухопловните оператори на Блискиот Исток во координација со Европската комисија и земјите членки на ЕУ, како одговор на најновите случувања во регионот.

Агенцијата соопшти дека Интегрираната група за процена на ризикот за воздухопловната безбедност на ЕУ одлучила да не го продолжува постојниот информативен билтен за конфликтните зони (CZIB) што ги опфаќа Блискиот Исток и Персискиот Залив, кој истекува на 8 јули.

Поширокиот билтен беше заменет со посебна информативна белешка за Блискиот Исток и Персискиот Залив, во која се опишани преостанатите ризици од средно ниво низ целиот регион.

ЕАСА, исто така, издаде посебни CZIB за Иран, Ирак и Либан, истакнувајќи ги преостанатите високи ризици во тој воздушен простор.

Претходното предупредување на агенцијата ги опфаќаше Блискиот Исток и Персискиот Залив пошироко и го вклучуваше Либан, а исто така им советуваше на авиокомпаниите да бидат внимателни во воздушниот простор на Бахреин, Кувајт, Израел, Јордан, Катар, Оман, Обединетите Арапски Емирати и Саудиска Арабија.

Ревизијата следува по договорите за прекин на огнот и она што ЕАСА го опиша како општо намалување на краткорочните тензии, но агенцијата одржуваше построги предупредувања специфични за земјата каде што ризиците остануваат зголемени.

Предупредувањето дојде откако САД започнаа нови напади врз Иран, а Трамп изјави дека прекинот на огнот со Техеран е „завршен“, зголемувајќи ги загриженостите дека регионот би можел да се соочи со обновен конфликт.

Европската комисија, ЕАСА и земјите членки ќе продолжат внимателно да ја следат ситуацијата за да ги проценат еволуирачките закани и ризици за авиооператорите од ЕУ, вклучително и какво било зголемување или намалување на ризикот, соопшти агенцијата.