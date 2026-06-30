- „Првичните процени на потребите на терен во Венецуела открија драматичен скок на хуманитарните и потребите за заштита во последните денови, додека тимовите сè уште работат на утврдување на вкупните штети...“

Агенцијата за бегалци на ОН предупреди на нагло зголемување на хуманитарните потреби по земјотресите во Венецуела - „Првичните процени на потребите на терен во Венецуела открија драматичен скок на хуманитарните и потребите за заштита во последните денови, додека тимовите сè уште работат на утврдување на вкупните штети...“

Агенцијата за бегалци на Обединетите нации денес укажа на зголемување на хуманитарните и потребите за заштита по неодамнешните земјотреси што ја погодија Венецуела, јавува Анадолу.

„Првичните процени на потребите на терен во Венецуела открија драматичен скок на хуманитарните и потребите за заштита во последните денови, додека тимовите сè уште работат на утврдување на вкупните штети од минатонеделните разорни земјотреси“, изјави портпаролката на УНХЦР, Карлота Волф, на неделниот брифинг за новинарите.

Таа истакна дека Ла Гваира, држава што најтешко е погодена, се соочува со значителен недостиг на храна, при што во прекин се основните услуги, како и врските.

Волф уште еднаш потврди дека УНХЦР веднаш се мобилизирал за поддршка на погодените заедници и спровел брза процена на потребите.

„Првичните наоди покажаа дека 75 отсто од испитаниците пријавиле повредени лица во своите заедници, а 56 отсто пријавиле смртни случаи. Постарите лица и лицата со попреченост се соочуваат со дополнителни ризици поради ограничената мобилност и намалениот пристап до дигитални информации“, изјави таа.

Волф истакна дека 17 отсто од анкетираните пријавиле присуство на деца без придружба и деца разделени од семејствата во нивните заедници.

Таа додаде дека агенцијата ја зголемува итната помош и напорите за заштита, испорачува помош, им помага на властите во утврдувањето на потребите и мобилизира дополнителна помош за погодените заедници.

„Властите, заклучно со вчерашниот ден, 29 јуни, потврдија 1.719 смртни случаи, најмалку 5.034 повредени лица и 15.866 директно погодени граѓани. Штетите на инфраструктурата, исто така, се огромни. Вкупно 189 објекти се целосно урнати, а на 666 има оштетувања или делумно се урнати“, потсети Волф.

Таа уште еднаш го повтори повикот на УНХЦР за навремена и флексибилна поддршка за луѓето во неволја и погодените заедници. Исто така, таа истакна дека на агенцијата ѝ се неопходни околу 14,85 милиони долари за да може во следните шест месеци да ги интензивира безбедносните мерки, да обезбеди основни средства за помош и привремени засолништа за 30.000 луѓе погодени од земјотресот во период од шест месеци.

Според Геолошкиот институт на САД, два земјотреса со магнитуда од 7,2 и 7,5 степени ја погодија оваа јужноамериканска држава на 24 јуни, во интервал од само 39 секунди.

Епицентарот на земјотресот со магнитуда од 7,5 степени е регистриран на 23 километри југоисточно од Јумаре во сојузната држава Јаракуј, а земјотресот со магнитуда од 7,2 степени се случи на 23,9 километри североисточно од Сан Фелипе, исто така, во сојузната држава Јаракуј.