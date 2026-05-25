Австралијците од флотилата за Газа раскажуваат за тортурата и сексуалното вознемирување во израелски притвор

Австралиските активисти дел од флотилата што се обидуваше да достави хуманитарна помош во воено разорената Газа почнаа да се враќаат дома, раскажувајќи за тортурата и сексуалното вознемирување за време на израелскиот притвор, објавија денес локалните медиуми, пренесува Анадолу.

Единаесет Австралијци беа меѓу стотиците меѓународни активисти на Глобалната флотила Сумуд кога беше пресретната и нападната од израелските сили минатата недела во меѓународни води и беа приведени.

Многумина од групата, вклучувајќи и некои Австралијци, рекоа дека претрпеле скршеници на коските, биле изложени на електрошокови во лицето и им биле инјектирани непознати супстанции, објави локалниот медиум Ес-бишес њуз.

Активистката Виолет Коко, која пристигна на аеродромот во Мелбурн денес, рече дека израелските власти ги тепале, мачеле и сексуално вознемирувале активистите приведени за време на операцијата на флотилата.

Таа додаде дека притворените, исто така, претрпеле фрактури и повреди на главата, додека некои луѓе биле без инсулин и лекови за крвен притисок неколку дена.

Коко рече дека била туркана низ темна соба, била допирана и повеќепати удирана додека била во притвор.

Џема О'Тул беше првата од австралиските активистки што се врати синоќа и раскажа слична тортура.

23-годишната студентка пристигна на аеродромот во Мелбурн, каде што беше пречекана со аплауз од пријателите и семејството.

О'Тул изјави за Австралиската радиодифузна корпорација дека израелските сили ги подложиле активистите на физичко малтретирање и сексуално насилство додека биле во притвор.

Сурја Мекјуен од Нов Јужен Велс рече дека последната флотила бил негов трет обид да достави помош.

За време на последното притворање, бил држен 80 часа и бил тепан во соба додека израелските војници ја пееле националната химна.

Мекјуен ги спореди бродовите-затвори што ги користел Израел со логори за воени заробеници без место за легнување, малку тоалети и платформи од кои војниците неселективно пукале со гумени куршуми.

Повеќе активисти рекоа дека разговараат со адвокати за преживеаното и сакаат собраните докази да се искористат во Меѓународниот кривичен суд за да се поддржат тврдењата за злоупотреба на Палестинците.