- Министерот за здравство, Марк Батлер, изјави дека петмина Австралијци и еден Новозеланѓанец од бродот „МВ Хондиус“ на кој се појави вирусот, се очекува да пристигнат во Холандија пред да го продолжат своето патување кон Австралија

Австралија потврди, шестмината патници од бродот со хантавирус се „во добра здравствена состојба“ - Министерот за здравство, Марк Батлер, изјави дека петмина Австралијци и еден Новозеланѓанец од бродот „МВ Хондиус“ на кој се појави вирусот, се очекува да пристигнат во Холандија пред да го продолжат своето патување кон Австралија

Австралија денес соопшти дека сите шест патници од крузерот на кој се појави хантавирус се „во добра здравствена состојба“ и дека ќе бидат сместени во карантин по нивното враќање дома, пренесува Анадолу.

Министерот за здравство, Марк Батлер, во интервју за „Еј-би-си њуз“ изјави дека петмина Австралијци и еден Новозеланѓанец од бродот „МВ Хондиус“ на кој се појави вирусот, се очекува да пристигнат во Холандија пред да го продолжат своето патување кон Австралија.

„Тие требаше да слетаат во 8:10 часот по наше време и ќе бидат префрлени во хотелски карантин додека не се финализираат аранжманите за летот од Холандија до Австралија“, рече тој.

Батлер истакна дека австралиската Влада координира со Одделот за надворешни работи за организирање летови со екипажи кои се подготвени на изолација по транспортот на патниците.

По пристигнувањето во Западна Австралија, патниците ќе влезат во наменски изграден објект за карантин во траење од околу три недели.

Властите потоа ќе одлучат каков дополнителен мониторинг може да биде потребен во текот на 42-дневниот период на инкубација на вирусот.

Министерот рече дека одговорот со карантинот ги надминува мерките усвоени од повеќето други земји кои ги враќаат патниците од крузери, од кои многу бараат само неколку дена во централизиран карантин, по што следува домашна изолација.

Епидемијата, во која е вклучен сојот „Андес“ на хантавирусот, резултираше со пет потврдени случаи, вклучувајќи три смртни случаи, според официјалните претставници на Светската здравствена организација (СЗО).

Научниците потврдија дека епидемијата е предизвикана од ретката варијанта „Андес“ на хантавирусот, единствениот познат сој способен за пренос од човек на човек, обично преку близок контакт.

СЗО соопшти дека двајцата патници кои подоцна починале, патувале низ Аргентина, Чиле и Уругвај пред да се качат на бродот.