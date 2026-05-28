Австралија го продолжи карантинот на 6 патници на крузерот зафатен со хантавирус до крајот на јуни - Патниците на крстарењето ќе останат во карантин во предградието Булсбрук во Перт до 23 јуни

Австралиските здравствени власти го продолжија карантинот на шест лица кои беа на крузерот зафатен од епидемија на хантавирус, до крајот на јуни, објавија денес локалните медиуми, пренесува Анадолу.

Патниците на крстарењето ќе останат во карантин во предградието Булсбрук во Перт до 23 јуни, објави Австралиската радиодифузна корпорација.

Меѓу патниците има четворица австралиски државјани, еден со постојано жителство и еден државјанин на Нов Зеланд, кои пристигнаа во Центарот за национална резилиентност во Булсбрук на 15 мај.

Федералниот министер за здравство, Марк Батлер, изјави дека одлуката за продолжување на карантинскиот период е донесена врз основа на совет од здравствените власти откако уште двајца патници, од Шпанија и Холандија, беа позитивни на смртоносната зараза.

Патниците се информирани за одлуката и „се уште добро“, додаде тој.

„Тие се тестирани повторно само во период на последните 24 или 36 часа и сите шестмина повторно се негативни“, додаде тој.

Научниците потврдија дека заразата е предизвикана од ретката варијанта на хантавирусот, Андес, единствениот познат сој кој може да се пренесе од човек на човек, обично преку близок контакт.