Авионот на британскиот министер за одбрана зафатен од сигнални попречувања близу руската граница - Сателитскиот сигнал на владиниот авион на Хили бил во прекин во четвртокот додека тој се враќал во Обединетото Кралство по посетата на југоисточна Естонија

Авион на Кралските воздухопловни сили во кој патувал британскиот министер за одбрана Џон Хили доживеал прекин на сигналот во близина на руската граница, објави вчера „Тајмс“, пренесува Анадолу.

Како што се наведува, сателитскиот сигнал на владиниот авион на Хили бил во прекин во четвртокот додека тој се враќал во Обединетото Кралство по посетата на југоисточна Естонија.

Прекинот наводно го оневозможил ЏПС-системот на авионот во текот на тричасовниот лет.

Според наводите, од прекинот биле зафатени и лаптопите и паметните телефони во авионот, принудувајќи ги пилотите да се потпираат на алтернативни инерцијални навигациски системи за да ја одредат позицијата на авионот.

Се верува дека Русија стои зад инцидентот.

Еден од пилотите го опишал настанот како невообичаен, каков не доживеал „долго време“.