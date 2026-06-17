- Сенатот го одобри предлогот на Претставничкиот дом со кој се повикува Владата да иницира преговори со ЕУ за договор за безбедност и одбрана

Швајцарскиот Парламент го поддржа повикот за одбранбен договор со ЕУ - Сенатот го одобри предлогот на Претставничкиот дом со кој се повикува Владата да иницира преговори со ЕУ за договор за безбедност и одбрана

Швајцарскиот Парламент вчера одобри предлог со кој се повикува на можен одбранбен договор со Европската Унија (ЕУ), во услови на променливата безбедносна состојба во Европа и постепеното повлекување на САД, јавува Анадолу.

Сенатот го одобри предлогот на Претставничкиот дом со кој се повикува Владата да иницира преговори со ЕУ за договор за безбедност и одбрана.

Парламентарците потврдија дека Швајцарија би можела да учествува во заеднички набавки на оружје со блокот и да усвои безбедносна политика повеќе фокусирана на европскиот континент, нагласувајќи дека таквите врски нема да бидат во спротивност со законот за неутралност.

Иако сенаторите забележаа дека НАТО би претставувал најефикасен сојуз во оваа област во споредба со ЕУ, Претставничкиот дом избра да го исклучи НАТО од својот оригинален текст.

Сенатот вчера го прифати предлогот со минимално мнозинство, гласајќи со 21 глас „за“ и 20 „против“.