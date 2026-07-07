Стуб потсети дека минатогодишниот самит во Хаг ја поставил целта за зголемување на одбранбените трошоци од 2% на 5% од БДП, а сегашниот Самит во Анкара е фокусиран на конкретната примена на оваа одлука.

Финскиот претседател: Самитот во Анкара е еден од „најважните“ самити на НАТО досега Стуб потсети дека минатогодишниот самит во Хаг ја поставил целта за зголемување на одбранбените трошоци од 2% на 5% од БДП, а сегашниот Самит во Анкара е фокусиран на конкретната примена на оваа одлука.

Финскиот претседател Александар Стуб денес го опиша Самитот на НАТО во Анкара како еден од најважните собири на Алијансата, нагласувајќи дека се одржува во критичен момент за глобалната политика и трансатлантската безбедност, јавува Анадолу.

Во изјавата за Анадолу, дадена за време на Форумот за одбранбена индустрија на НАТО, што се одржува во рамките на 36. Самит на шефови на држави и влади на земји членки на НАТО, Стуб изрази задоволство што Анкара, Турција и претседателот Реџеп Таип Ердоган се домаќини на овој собир.

„Мислам дека е важно што сме тука во овој пресуден момент за светската политика, а особено во еден значаен момент за Алијансата“, рече Стуб.

- Самит во Анкара за спроведување на целта од 5% за одбранбени трошоци

Зборувајќи за трансформацијата на НАТО, Стуб нагласи дека Алијансата влегува во фаза што ја нарече „НАТО 3.0“, од ерата на Студената војна и по неа што беше обележано со мировни мисии и операции надвор од територијата на НАТО.

„Сега го започнуваме НАТО 3.0 што, всушност, значи посилна Европа во рамките на посилен НАТО“, порача тој.

Стуб потсети дека минатогодишниот самит во Хаг ја поставил целта за зголемување на одбранбените трошоци од 2% на 5% од БДП, а сегашниот Самит во Анкара е фокусиран на конкретната примена на оваа одлука.

„Годинашниот Самит во Анкара е насочен кон реализација на таа цел“, рече тој, додавајќи дека Форумот за одбранбена индустрија е клучен дел од овој напор бидејќи ги обединува европските и американските одбранбени компании, со цел поддршка на натамошните инвестиции.

„Штотуку се сретнав со претседателот Ердоган и ова е еден од најважните самити на НАТО што сме ги имале досега“, истакна тој.

- Турција и Финска се поврзани преку безбедносните сили на НАТО

Истакнувајќи ја улогата на Турција на југоисточното крило на НАТО, Стуб рече дека Финска и Турција се тесно поврзани преку нивните одговорности во различни делови на Алијансата.

„Турција се грижи за југоисточното крило, а ние во Финска се грижиме за североисточното крило, така што сме поврзани на многу начини. Токму затоа го сметаме овој Самит за толку важен“, рече тој.

Осврнувајќи се на одбранбената соработка со Турција, Стуб истакна дека географската положба на Турција ја изложува на посложени безбедносни предизвици во споредба со Финска.

„Ние имаме една безбедносна закана, а тоа е Русија. Вие имате многу во вашето соседство“, рече тој.

Стуб ја нагласи важноста на соработката со Турција на копно, море и во воздух, истакнувајќи дека Турција има една од најголемите војски во Алијансата.

„Разбираме што значи безбедност и што значи да се има силна одбрана“, рече тој.

Осврнувајќи се на разговорите со Ердоган, Стуб додаде дека двајцата лидери се согласиле да ја продолжат и продлабочат соработката во одбранбената индустрија.

„Кога разговарав со претседателот Ердоган, одлучивме дека ќе ја продолжиме нашата соработка и ќе ја продлабочиме во одбранбената индустрија“, додаде тој.