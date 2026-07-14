- Пратениците го усвоија 17. амандман на Основниот закон со 139 гласа „за“ и шест „против“, без „воздржани“

Унгарскиот Парламент гласа за разрешување на претседателот назначен од Орбан - Пратениците го усвоија 17. амандман на Основниот закон со 139 гласа „за“ и шест „против“, без „воздржани“

Унгарскиот Парламент го усвои уставниот амандман за завршување на мандатот на претседателот Тамаш Шуљок, отворајќи пат за разрешување на шефот на државата избран за време на владеењето на поранешниот премиер Виктор Орбан, пренесува Анадолу.

Пратениците го усвоија 17. амандман на Основниот закон со 139 гласа „за“ и шест „против“, без „воздржани“, објави унгарскиот новински портал 24.hu.

Во амандманот се наведува дека мандатот на актуелниот претседател ќе заврши денот по стапувањето во сила на уставната измена, со што Шуљок ефикасно ќе биде тргнат од функцијата пред истекот на петгодишниот мандат што го започна во 2024 година.

Според унгарското законодавство, Шуљок е должен да го потпише амандманот во рок од пет дена по приемот на текстот од претседателот на Парламентот, со што практично се очекува да стави потпис на закон со кој го прекинува сопствениот мандат.

Иако претседателот може да побара прелиминарна ревизија од страна на Уставниот суд од процедурални причини пред ставањето во сила на уставниот амандман, премиерот Петер Маѓар рече дека секој таков потег би предизвикал постапка за импичмент на Шуљок.

Според Маѓар, доколку се поведе постапка за импичмент, Шуљок ќе биде суспендиран од своите претседателски овластувања додека Уставниот суд го разгледува случајот.

Во говорот по гласањето Маѓар ја опиша одлуката како „историска“ и ги критикуваше опозициските пратеници од партијата Фидес на Орбан за бојкот и на парламентарната дебата и на конечното гласање.

Тој рече дека пратениците на Фидес требало да ги претставуваат своите гласачи со учество на седницата наместо да бидат отсутни.