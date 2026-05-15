- Средбата се одржа на маргините на Неформалниот самит на Организацијата на туркиските држави

Турскиот и узбекистанскиот претседател се сретнаа во казахстанскиот град Туркистан - Средбата се одржа на маргините на Неформалниот самит на Организацијата на туркиските држави

Претседателот на Турција, Реџеп Таип Ердоган, денес се сретна со узбекистанскиот претседател Шавкат Мирзијоев во казахстанскиот град Туркистан, јавува Анадолу.

Средбата се одржа на маргините на Неформалниот самит на Организацијата на туркиските држави.

Турскиот и узбекистанскиот претседател разговараа за соработката во одбраната и трговијата

Лидерите разговараа за билатералните односи меѓу Турција и Узбекистан, како и за регионални и глобални прашања, се вели во соопштението што Директоратот го сподели на турската социјална мрежа „NSosyal“.

За време на средбата, Ердоган изјави дека двете земји ќе ги продолжат напорите за унапредување на соработката во сите области, особено во одбранбената индустрија и трговијата, се додава во соопштението.

Ердоган исто така изрази верување дека Турција и Узбекистан ќе ја зголемат солидарноста на меѓународните платформи и го покани Мирзијоев на Самитот на ОТД и на КОП31, кои треба да се одржат во Турција.

На состанокот, што се одржа зад затворени врати во хотелот каде што престојуваше Ердоган, присуствуваше и турскиот министер за надворешни работи, Хакан Фидан.