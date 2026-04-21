Техеран тврди дека ирански танкер влегол во територијалните води и покрај „предупредувањата и заканите" на САД

Ирански танкер за нафта успеа да влезе во територијалните води на земјата и покрај „предупредувањата и заканите“ од американската морнарица, соопшти денес иранската армија, пренесува Анадолу.

„И покрај многуте предупредувања и закани од американската морнарица, танкерот 'Сили Сити', со оперативна поддршка од морнарицата на (иранската) армијата и со целосна безбедност, влезе во иранските територијални води откако го премина Арапското Море синоќа“, соопшти државниот сервис ИРИБ, повикувајќи се на одделот за односи со јавноста на армијата.

Танкерот е стациониран во едно од јужните пристаништа на земјата „веќе неколку часа“, додаде армијата.

Инаку претходно во неделата Централната команда на САД (ЦЕНТКОМ) објави дека американските поморски сили го заплениле товарниот брод „ТОУСКА“ под иранско знаме во Оманскиот Залив откако, наводно, одбил да ги почитува насоките поради блокадата.

Иран го осуди запленувањето и го нарече „незаконско“ дејство.

ЦЕНТКОМ вчера соопшти дека американските сили им наложиле на 27 комерцијални брода да се вратат во иранските пристаништа откако започна американската блокада на иранските пристаништа на 13 април.

Непријателствата во регионот ескалираа откако САД и Израел започнаа заеднички напади врз Иран на 28 февруари. Како одговор на тоа, Техеран возврати со напади врз Израел и други регионални земји во кои има американски воени капацитети.



Пакистан беше домаќин на преговорите меѓу САД и Иран на 11 и 12 април откако посредуваше за постигнување 14-дневен прекин на огнот на 8 април, кој треба да истече утре (среда) навечер, по вашингтонско време. Напорите за уште една рунда преговори се во тек, иако неизвесноста останува.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, рече дека е „многу малку веројатно“ дека ќе го продолжи прекинот на огнот, додавајќи дека Ормускиот Теснец ќе остане блокиран додека не се постигне договор.