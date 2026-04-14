Техеран предлага пократок прекин на збогатувањето на ураниумот по барањето на САД од 20 години - Техеран, поднесувајќи официјален одговор, понудил мораториум од една четвртина од тој период, односно пет години

Иран вчера одговорил на барањето на Соединетите Американски Држави (САД) за дводецениско запирање на збогатувањето ураниум со контрапредлог за петгодишен прекин, објави „Њујорк тајмс“, пренесува Анадолу.

Повикувајќи се на претставници од двете страни, весникот објави дека американските преговарачи предводени од потпретседателот Џ. Д. Венс во текот на викендот во пакистанскиот главен град Исламабад побарале од Иран да ги запре активностите за збогатување за период од 20 години.

Се додава дека Техеран, поднесувајќи официјален одговор вчера, понудил мораториум од една четвртина од тој период.

На друго барање на САД - целиот високо збогатен ураниум да се отстрани од земјата - Иран наводно понудил „значително“ да ги намали своите постојни резерви.

Маратонските историски преговори меѓу САД и Иран завршија во Исламабад овој викенд, каде што високи делегации од двете земји не успеаја да постигнат договор што би ставил траен крај на американско-израелските напади.

Преговорите се одржаа за време на двонеделниот прекин на огнот посредуван од Пакистан на 8 април и го означија највисокото ниво на ангажман меѓу Вашингтон и Техеран од 1979 година, иако клучните прашања останаа нерешени.