- Сиљановска-Давкова пред 36. Самит на шефови на држави и влади на земји членки на НАТО што се одржува во главниот град на Турција, Анкара, истакна на важноста на мирот во Европа

Сиљановска-Давкова пред Самитот на НАТО во Анкара: Најсилната Европа е Европа што живее во мир - Сиљановска-Давкова пред 36. Самит на шефови на држави и влади на земји членки на НАТО што се одржува во главниот град на Турција, Анкара, истакна на важноста на мирот во Европа

Претседателката Гордана Сиљановска-Давкова рече дека обединета Европа е посилна Европа, но најсилната Европа е Европа што живее во мир и демократија, јавува Анадолу.

Сиљановска-Давкова пред 36. Самит на шефови на држави и влади на земји членки на НАТО што се одржува во главниот град на Турција, Анкара, истакна на важноста на мирот во Европа.

„Обединета Европа е посилна Европа, но најсилната Европа е Европа што живее во мир и демократија“, рече македонската претседателка.

Дводневниот Самит во Анкара, организиран од Турција, започна вчера со учество на лидерите на 32 земји членки на НАТО, вклучително и македонската претседателка.

Се очекува овој Самит да прати порака за единство и солидарност меѓу сојузниците и покрај неодамнешните тензии во трансатлантските односи.

Клучна тема на собирот е градењето на визијата „НАТО 3.0“, според која се очекува Европа да преземе водечка улога во конвенционалната одбрана, а САД да го ревидираат своето воено присуство на континентот.