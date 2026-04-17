Сиљановска-Давкова: Балканот отсекогаш бил историски, географски и културно дел од Европа

Претседателката на Северна Македонија, Гордана Сиљановска-Давкова, изјави дека Балканот отсекогаш бил историски, географски и културно дел од Европа, јавува Анадолу.

Сиљановска-Давкова, која учествуваше на панелот „Мапирање на утрешнината, управување со неизвесностите“ на Дипломатскиот форум во Анталија, ја истакна важноста на тоа Балканот да биде дел од Европската Унија (ЕУ).

Таа рече дека „анализирајќи ја историјата, Балканот отсекогаш бил еден вид лакмус и отсекогаш силните и големите држави ја тестирале својата политика на Балканот“.

„Она што го имаме, а јас не сум горда на тоа, е тој ужасен термин балканизација, што значи фрагментација“, додаде таа.

Сиљановска-Давкова рече дека сонува за Европа како Европска Унија и дека не може да прифати разлики меѓу Истокот и Западот.

„Затоа велам дека Балканот отсекогаш бил историски, географски и културно дел од Европа. Затоа сонувам за Европа како ЕУ и не можам да прифатам разлики меѓу Истокот и Западот. Тоа е вештачка разлика. И затоа сега прашањето за проширувањето на ЕУ не е само политичко прашање туку е безбедносно прашање. Секој ден слушам, да, мора да бидете отпорни на закани од трети актери и фактори. Да, но отпорноста е загарантирана кога сме внатре. Затоа не е доволно да се каже дека ЕУ е недовршена приказна без Западен Балкан, недовршена симфонија, висок рид. Затоа велам дека Балканот отсекогаш бил историски, географски и културно дел од Европа.“

Таа, исто така, изрази страв од порастот на авторитаризмот, новите миграциски бранови, хибридните закани, дезинформациите и кибернападите. Таа рече дека ресурсите се насочени кон оружјето и додаде дека според одредени податоци 2,7 билиони долари во 2024 година биле наменети за воени средства и за оружје.

„Споменавте носители на одлуки и лидери и можеби е добро повторно да се објави она што претседателот на Турција еднаш го кажа. Навистина, дека пет држави, пет членки на Советот за безбедност се важни, да, но, сепак, важни се и 15 и, исто така, мора да ги преиспитаме Обединетите нации“, рече Сиљановска-Давкова.

Таа потсети дека Обединетите нации се основани во 1945 година, кога времињата биле поинакви, нагласувајќи дека сега предизвиците се поинакви.

Исто така, таа додаде дека во светот се случува криза на демократијата. „Не знам колку пати сум слушнала никогаш повеќе војна и одново и одново“, посочи таа.

„И не смеам да заборавам како жена, навистина, по тони документи и материјали за родова еднаквост, род, родова рамнотежа, ова е вистинско време да се избере жена за генерален секретар. Мислам дека навистина ние жените, по 80 години, важиме како некој што се грижи за животот повеќе од мажите за да покажеме дека ова не е само машки свет“, додаде таа.