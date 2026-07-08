Cанчез истакна дека Шпанија ќе продолжи да ги исполнува обврските кон НАТО, без да ги намалува социјалните придобивки на граѓаните.

Санчез: Шпанија ќе продолжи да ги исполнува обврските кон НАТО Cанчез истакна дека Шпанија ќе продолжи да ги исполнува обврските кон НАТО, без да ги намалува социјалните придобивки на граѓаните.

Шпанскиот премиер Педро Санчез денес изјави дека Шпанија ќе продолжи да ги исполнува обврските кон НАТО, без притоа да го загрози социјалниот стандард во земјата, јавува Анадолу.

Во објавата на американската компанија за социјални медиуми Х по пристигнувањето во Анкара за Самитот на НАТО, Санчез истакна дека Шпанија ќе продолжи да ги исполнува обврските кон НАТО, без да ги намалува социјалните придобивки на граѓаните.

Тој додаде дека во турскиот главен град пристигнал „со увереност“ дека европската безбедност се гради преку единство на сојузниците во НАТО.

„Безбедноста и напредокот мора да одат заедно“, додаде тој.