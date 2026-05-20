Русија и Кина потпишаа 20 документи што опфаќаат економија, енергетика, транспорт и глобална соработка

Русија и Кина денес потпишаа 20 документи што ги опфаќаат економијата, енергетиката, транспортот и меѓународната соработка по разговорите меѓу рускиот претседател Владимир Путин и неговиот кинески колега Си Ѓинпинг во Пекинг, јавува Анадолу.

Двајцата лидери усвоија заедничка изјава за понатамошно зајакнување на партнерството и продлабочување на односите меѓу Русија и Кина, како и заедничка декларација за формирање мултиполарен свет и нов тип меѓународни односи.

Москва и Пекинг изградија стабилен систем на билатерална трговија заштитен од надворешен притисок и нестабилност на глобалните пазари, рече Путин на прес-конференцијата по средбата со Си.

Тој објасни дека водењето на трговијата во рубли и јуани помага да се заштити економската соработка од „надворешно влијание“ и осигурува одржливост во трговските врски меѓу двете земји.

Путин, исто така, рече дека Русија е подготвена да го продолжи непреченото снабдување со нафта и гас за Кина и дека руската нуклеарна корпорација „Росатом“ ја завршува изградбата на новите енергетски блокови во нуклеарните централи во Кина како дел од пошироката енергетска соработка меѓу двете земји.

Рускиот претседател дополнително го опиша партнерството меѓу Русија и Кина како стабилизирачки фактор во меѓународните односи.

Путин укажа и на она што го нарече позитивни резултати од билатералниот безвизен режим, кој ги поттикна туризмот и размената меѓу луѓето од двете земји.

„Во 2025 година повеќе од два милиона Руси пристигнаа во Народна Република Кина. Над еден милион кинески државјани ја посетија Русија“, рече тој.