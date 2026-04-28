- На средбата беа потврдени одличните односи и стабилното партнерство меѓу Северна Македонија и Словенија, со посебен акцент на потребата од интензивирање на меѓупарламентарната соработка

Претседателот на Собранието, Гаши, се сретна со словенечкиот колега во Љубљана, во фокус меѓупарламентарната соработка - На средбата беа потврдени одличните односи и стабилното партнерство меѓу Северна Македонија и Словенија, со посебен акцент на потребата од интензивирање на меѓупарламентарната соработка

Претседателот на Собранието на Северна Македонија, Африм Гаши, во Љубљана оствари официјална средба со претседателот на Собранието на Словенија, Зоран Стевановиќ, пренесува Анадолу.

Според соопштението од Собранието, на средбата беа потврдени одличните односи и стабилното партнерство меѓу Северна Македонија и Словенија, со посебен акцент на потребата од интензивирање на меѓупарламентарната соработка и градење нови мостови на соработка во области од заеднички интерес.

Претседателот Стевановиќ ја истакна посветеноста на продлабочувањето на соработката меѓу двете земји и ја потврди силната поддршка на Словенија за европската интеграција на Северна Македонија.

Од своја страна, спикерот Гаши изрази благодарност за континуираната поддршка на Словенија за процесот на реформите и европската интеграција, нагласувајќи ги предизвиците и важноста од унапредување на овој процес за стабилноста и развојот на земјата и регионот.

Соговорниците ја оценија и улогата на студентите како важен мост меѓу двете земји, кој придонесува за зајакнување на билатералните односи и градењето заедничка европска иднина.

Двајцата се согласија за натамошно зајакнување на партнерството и соработката меѓу двете земји.