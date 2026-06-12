- „Турција останува еден од нашите најважни економски и трговски партнери. Турските инвестиции дадоа значителен придонес за нашиот економски развој“

Муцунски од Истанбул: Турција останува еден од нашите најважни економски и трговски партнери - „Турција останува еден од нашите најважни економски и трговски партнери. Турските инвестиции дадоа значителен придонес за нашиот економски развој“

Во Истанбул се одржува Бизнис-форумот Турција-Северна Македонија, јавува Анадолу.

На Бизнис-форумот Турција-Северна Македонија, организиран од Одборот за надворешни економски односи (ДЕИК) во Истанбул, присуствуваа премиерот на Северна Македонија, Христијан Мицкоски; министерот за трговија на Турција, Омер Болат; министерот за транспорт и инфраструктура на Турција, Абдулкадир Уралоглу; првиот заменик-претседател на Владата и министер за европски прашања, Беким Сали; министерот за надворешни работи и надворешна трговија, Тимчо Муцунски; претседателот на ДЕИК, Наил Олпак; заменик-регионалниот директор за Европа и Централна Азија на Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП), Ник Хартман и многу други.

Сали во своето обраќање истакна: „Како Влада остануваме посветени на создавање стабилна, предвидлива и конкурентна деловна средина што ги поттикнува инвестициите, иновациите и одржливиот економски раст“, додавајќи дека Министерството за европски прашања има централна улога во координацијата на реформската агенда и Планот за раст на ЕУ за Западен Балкан.

„Сакам да ги охрабрам турските компании активно да ги искористат можностите што произлегуваат од инструментите на фондовите на ЕУ, ИПА-фондовите, Инвестициската рамка за Западен Балкан и другите европски финансиски механизми“, рече тој.

Посочувајќи дека Владата на Северна Македонија ѝ дава приоритет на инфраструктурната поврзаност, Сали рече дека проектите Коридор 8 и Коридор 10 ќе придонесат економски и трговски и за неговата земја и за регионот.

Сали нагласи дека цел е Северна Македонија да се претвори во логистички центар за Јадранот, Балтикот и Азија, додавајќи дека искуството и експертизата на турските компании во областа на обновливата енергија, зелената транзиција и модерните технологии може да придонесат за развојот на неговата земја.

- „Турција е еден од нашите најважни трговски партнери“ -

Министерот Муцунски, пак, истакна дека Северна Македонија и Турција, како стратегиски партнери и сојузници, изградиле односи засновани врз заемна почит и политичка доверба.

„Оваа силна политичка основа е придобивка, но истовремено и одговорност. Оваа основа сега треба да се претвори во уште подлабока економска соработка, поголем трговски обем, повеќе инвестиции и поконкретни можности за нашите компании и граѓани“, рече тој.

Нагласувајќи дека економската дипломатија е во основата на надворешната политика, Муцунски посочи дека привлекувањето инвестиции, поддршката на извозот и поврзувањето на компаниите, исто така, се дел од дипломатијата.

„Турција останува еден од нашите најважни економски и трговски партнери. Турските инвестиции дадоа значителен придонес за нашиот економски развој“, рече тој, додавајќи дека присуството на повеќе од 3.000 турски компании во земјата ја покажува силната доверба на турската бизнис-заедница во иднината на Северна Македонија.

Посочувајќи дека достигнувањето на билатерална трговска размена од една милијарда долари е важна пресвртница, Муцунски нагласи дека економското партнерство и меѓусебните инвестиции може дополнително да се развиваат.

Заменик-регионалниот директор на УНДП, Хартман, исто така, истакна дека организирањето на форумот ја покажува посветеноста на Турција кон односите со Западен Балкан.

Нагласувајќи дека Развојната стратегија на Северна Македонија за периодот 2024-2034 година е амбициозна и решителна, Хартман изјави дека се горди што ја поддржуваат развојната агенда на земјата.

„Значителното присуство денес во оваа сала, и од Турција и од Северна Македонија, е јасен показател за растечкиот интерес за регионална соработка и прекугранични инвестиции“, додаде Хартман.