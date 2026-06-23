- Како што истакна премиерот Мицкоски, цел е граѓаните да имаат пристап до квалитетни производи по колку што е можно пониски цени

Мицкоски: Се договара инфлацијата и цените на основните производи да останат под 3 проценти - Како што истакна премиерот Мицкоски, цел е граѓаните да имаат пристап до квалитетни производи по колку што е можно пониски цени

Премиерот на Северна Македонија, Христијан Мицкоски, изјави дека Владата и претставниците на најголемите синџири на маркети во земјата се договориле да работат на намалување на инфлацијата на основните прехранбени производи, со цел годишниот раст на цените да биде под 3 проценти во текот на јули, пренесува Анадолу.

Одговарајќи на новинарско прашање, Мицкоски рече дека на состанокот одржан еден ден претходно со претставниците на синџирите на маркети биле анализирани ефектите од економската криза и биле утврдени заеднички цели што треба да се реализираат во наредниот период.

„Една од тие цели е во јули годишната стапка на промена на цените на основните прехранбени производи да не биде поголема од 3 проценти, односно да биде под 3 проценти“, изјави претседателот на Владата, Христијан Мицкоски.

Тој нагласи дека за постигнување на оваа цел ќе бидат потребни и консултации со производителите, дистрибутерите и набавувачите, по што се очекува да се одржи состанок за заедничко решение.

Според Мицкоски, цел е граѓаните да имаат пристап до квалитетни производи по колку што е можно пониски цени.

Тој потсети дека инфлацијата на основните прехранбени производи во мај изнесувала од околу 4,5 до 4,7 проценти, додавајќи дека Владата има цел од јули оваа стапка да се намали под ниво од 3 проценти преку долгорочни и системски решенија.