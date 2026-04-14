Кина: Американската блокада на Ормускиот Теснец е „опасен и неодговорен“ чин - Блокадата од Вашингтон само ќе ги „ескалира тензиите, ќе го поткопа веќе кревкиот прекин на огнот и дополнително ќе ја загрози безбедноста на пловидбата во Ормускиот Теснец“

Кина денес соопшти дека американската поморска блокада на Ормускиот Теснец ја смета за „опасен и неодговорен“ чин, објавија државните медиуми, пренесува Анадолу.

Блокадата од Вашингтон само ќе ги „ескалира тензиите, ќе го поткопа веќе кревкиот прекин на огнот и дополнително ќе ја загрози безбедноста на пловидбата во Ормускиот Теснец“, изјави портпаролот на кинеското Министерство за надворешни работи, Гуо Џиакун, за време на редовната прес-конференција во Пекинг, објави Кинескиот новински сервис.

„Пекинг верува дека само 'сеопфатен прекин на огнот' може суштински да создаде услови за намалување на тензиите во теснецот“, рече Гуо.

Тој ги повика сите страни да се придржуваат до договорот за прекин на огнот, да се фокусираат на дијалогот и преговорите и да преземат конкретни чекори за смирување на ситуацијата и за враќање на „нормалната пловидба“ во теснецот колку што е можно поскоро.

Вашингтон и Техеран одржаа разговори – најзначајните од 1979 година кога ги прекинаа дипломатските односи – во главниот град на Пакистан во текот на викендот, како дел од пошироките напори за прекинување на американско-израелската офанзива врз Иран во која загинаа повеќе од 3.300 луѓе од 28 февруари, пред минатата недела да се постигне договор за кревок двонеделен прекин на огнот.

Сепак, за време на разговорите не е постигнат никаков конечен договор.

Подоцна американскиот претседател Доналд Трамп најави поморска блокада на Ормускиот Теснец што стапи на сила вчера во 14 часот по Гринич.

Пакистанскиот премиер Шехбаз Шариф вчера вети дека ќе ги продолжи напорите за решавање на отворените прашања меѓу САД и Иран кон наоѓање конечно решение за конфликтот.

Гуо, исто така, изјави дека Пекинг доследно зазема „претпазлив и одговорен пристап“ кон воениот извоз и спроведува строги контроли во согласност со своите закони за контрола на извозот и меѓународните обврски, одговарајќи на прашањето за известувањата дека Кина му дала воена поддршка на Иран.

Овие известувања тој ги нарече целосно „измислени“.

„Доколку САД инсистираат ова да го користат како изговор за воведување дополнителни тарифи за Кина, Кина решително ќе преземе контрамерки“, порача тој.

Трамп во неделата се закани дека ќе воведе царина од 50% за Кина поради известувањата дека Пекинг му дал воена поддршка на Техеран.