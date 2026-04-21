Ирска рече дека Израел „ги крши човековите права“, побара од ЕУ прекинување на договорот - „Ние, како Европска Унија, треба да ги почитуваме нашите фундаментални вредности“

Ирската министерка за надворешни работи Хелен Мекенти денес ја повика Европската Унија (ЕУ) да преземе мерки против „земјата што многу јасно ги крши човековите права“, повикувајќи на прекинување на договорот меѓу ЕУ и Израел или, барем, на неговите трговски одредби, јавува Анадолу.

Во разговор со новинарите пред состанокот на министрите за надворешни работи на ЕУ во Луксембург, Мекенти рече дека Ирска, заедно со Шпанија и Словенија, ѝ пишале на шефицата за надворешна политика на ЕУ, Каја Калас, барајќи ревизија и евентуално суспендирање на договорот со Израел поради случувањата на Блискиот Исток.

„Ние, како ЕУ, треба да ги почитуваме нашите фундаментални вредности“, рече Мекенти, нагласувајќи дека земјите со кои блокот има договори мора да се придржуваат кон меѓународното право и обврските за човекови права.

Таа се осврна на неодамнешниот закон за смртна казна во Израел, за кој рече дека непропорционално е насочен кон Палестинците, нарекувајќи го потегот „целосно неприфатлив“.

Врз таа основа, рече Мекенти, Ирска, Словенија и Шпанија побарале „прекинување на договорот со Израел, ако не, тогаш суспензија на трговските елементи“ од договорот.

Таа додаде дека има растечки промени меѓу лидерите на ЕУ, наведувајќи ги „јасното незадоволство и фрустрираност“ од постапките на Израел.

Ирската министерка, исто така, посочи на влошувањето на ситуацијата на окупираниот Западен Брег, наведувајќи го одобрувањето на 34 нови еврејски населби во последните недели и ескалацијата на насилството.

„Сведоци сме и доживуваме невидена и неприфатлива ескалација на насилството на Западниот Брег“, рече Мекенти, додавајќи дека земјите членки на ЕУ мора да одговорат колективно за да има поголемо влијание.