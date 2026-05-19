Иран откри детали од најновиот предлог доставен до САД за крај на војната

Иран денес откри детали од својот последен предлог доставен до Соединетите Американски Држави (САД) за прекин на војната што ја започнаа Вашингтон и Израел против Техеран во февруари, јавува Анадолу.

Деталите ги откри иранскиот заменик-министер за надворешни работи Казем Гарибабади за време на состанокот со членовите на парламентарната Комисија за национална безбедност и надворешна политика, каде што презентираше сеопфатен извештај за најновите случувања во дипломатијата меѓу Иран и САД.

Гарибабади изјави дека предлогот на Техеран го нагласува „неговото право на збогатување на ураниум и мировни нуклеарни активности“, јави државната иранска новинска агенција ИРНА.

Предлогот, исто така, вклучува „крај на конфликтите на сите фронтови, меѓу кои и во Либан; укинување на американската поморска блокада; ослободување на иранските средства; и компензација од страна на Соединетите Американски Држави за штетата предизвикана за време на последната војна за поддршка на реконструкцијата“.

Исто така, се потврдува „отстранувањето на сите еднострани санкции и резолуции на Советот за безбедност на ОН и повлекувањето на американските сили од областите околу Исламската Република“, рече тој.

На 10 мај Иран го достави својот одговор на американскиот предлог за ставање крај на војната преку Пакистан, но претседателот Доналд Трамп го опиша иранскиот предлог како „тотално неприфатлив“.

Иранските медиуми вчера објавија дека Иран доставил ревидиран предлог од 14 точки до американската страна преку пакистански посредници.

Во саботата Трамп повторно се закани со повторна воена ескалација против Иран, објавувајќи на својата платформа Truth Social слика на која се гледаат воени бродови со американско знаме, како и еден брод што го носи иранското знаме, заедно со фразата „БЕШЕ МИРНО ПРЕД БУРАТА“.

Синоќа Трамп објави дека го одложил нападот врз Иран планиран за денес на барање на Саудиска Арабија, Катар и Обединетите Арапски Емирати.

Тој додаде дека му наложил на Министерството за одбрана „да биде подготвено да продолжи со целосен, голем напад врз Иран, во секој момент, во случај да не се постигне прифатлив договор“.

По застојот во преговорите со посредство на Пакистан, САД воведоа блокада на иранските пристаништа од 13 април, вклучително и на оние што се наоѓаат по должината на стратегискиот Ормуски Теснец.

Иран одговори со затворање на теснецот и барање бродовите да го координираат преминот со Техеран, поради стравувањата дека кревкиот прекин на огнот, кој е на сила од 8 април, би можел да пропадне доколку не се постигне договор за ставање крај на војната.