Иранскиот и ирачкиот претседател телефонски разговараа за регионалните случувања - „Двете страни ја нагласија важноста од запирање на војната и ставање крај на тензиите во регионот преку дијалог и дипломатија“

Иранскиот претседател Масуд Пезешкијан и неговиот ирачки колега Низар Амиди денес телефонски разговараа за регионалните прашања, јавуваат иранските државни медиуми, пренесува Анадолу.

„Двете страни ја нагласија важноста од запирање на војната и ставање крај на тензиите во регионот преку дијалог и дипломатија“, објави новинската агенција ИРНА.

Двајцата соговорници се согласија и дека е важно да се гради меѓусебно разбирање за да се зајакнат безбедноста и стабилноста во регионот, пренесува медиумот.

За време на разговорот Пезешкијан му го честиташе на Амиди муслиманскиот празник Курбан бајрам, кој започнува утре.

Регионалните тензии ескалираа во февруари кога САД и Израел започнаа со ненадејни напади врз Иран, што го предизвика Техеран да возврати со беспилотни летала и проектили што погодија цели низ регионот, а Иран го затвори Ормускиот Теснец.

Прекинот на огнот стапи на сила на 8 април преку посредување на Пакистан, а подоцна беше продолжен на неодредено време од страна на американскиот претседател Доналд Трамп.