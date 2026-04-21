ЕУ рече дека не го „надгледува“ влијанието на Турција во соседството по изјавите на Фон дер Лајен - Фон дер Лајен претходно ја истакна својата поддршка за проширувањето на ЕУ и рече: „Мора да успееме да го комплетираме европскиот континент за да не биде под влијание на Русија, Турција или Кина.“

Европската комисија денес соопшти дека не го „надгледува влијанието“ на Турција во нејзиното соседство, по изјавите на претседателката на комисијата, Урсула фон дер Лајен, дека Европа не треба да биде под влијание на Русија, Турција или Кина, јавува Анадолу.

На пладневниот брифинг портпаролката Паула Пињо одговори на прашањето на Анадолу за тоа како треба да се толкуваат коментарите на Фон дер Лајен.

„Она што беше кажано тука, секако, е дека Турција, токму како земја кандидат, има и дополнителна одговорност во соседството, а ние не го надгледуваме влијанието што го има во соседството“, рече таа.

„И во овој случај референцијата беше за Западен Балкан во согласност со вредностите на ЕУ. Тоа беше контекстот во кој претседателката се осврна на Турција“, додаде Пињо, нагласувајќи дека се очекува Турција да дејствува доследно со вредностите на ЕУ во своето дејствување во регионот.

Говорејќи на настан по повод 80-годишнината од весникот „Ди Цајт“ во Хамбург вчера, Фон дер Лајен ја истакна својата поддршка за проширувањето на ЕУ и рече: „Мора да успееме да го комплетираме европскиот континент за да не биде под влијание на Русија, Турција или Кина.“