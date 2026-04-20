ЕУ домаќин на состанокот на Глобалната алијанса за дводржавно решение за Палестина и Израел - Дводржавното решение останува „единствен начин и Палестинците и Израелците да живеат во безбедност, достоинство и мир“, истакна шефицата на европската дипломатија

Европската Унија (ЕУ) денес е домаќин на состанокот на Глобалната алијанса во Брисел за имплементација на дводржавно решение, на кој присуствуваат меѓународни и регионални партнери, јавува Анадолу.

„Глобалната алијанса се врати во Брисел“, изјави шефицата за надворешна политика на ЕУ, Каја Калас, за време на воведниот говор.

Калас рече дека иницијативата има цел да ги зајакне колективните напори за унапредување на дводржавното решение врз основа на меѓународното право.

Таа го поздрави учеството на палестинскиот премиер Мухамед Мустафа, норвешкиот премиер Јонас Гар Сторе и саудискиот министер за надворешни работи, принцот Фајсал бин Фархан ал-Сауд.

Калас, исто така, го истакна присуството на претставници на Обединетите нации (ОН), како и на поранешни претставници, меѓу кои Николај Младенов, Рамиз Алакбаров и вршителот на должноста генерален комесар на УНРВА (Агенција на ОН за палестинските бегалци), Кристијан Сондерс.

Таа рече дека разговорите се фокусираат на продлабочување на соработката за дводржавно решение, со Декларацијата од Њујорк како водечка рамка.

Калас ја нагласи потребата од обезбедување почитување на меѓународното право, човековите права и одговорноста, како и заштитата на палестинскиот народ.

Дводржавното решение останува „единствен начин и Палестинците и Израелците да живеат во безбедност, достоинство и мир“, нагласи таа.

Калас ги осуди и едностраните дејства, како нелегалното проширување на населбите, велејќи дека тие го поткопуваат дводржавното решение, а го повика Израел да ги повлече тие мерки.

Шефицата на европската дипломатија повика на ослободување на задржаните приходи од царинење, со цел да се обезбеди функционирање на Палестинската управа.

ЕУ останува најголем давател на надворешна помош за Палестинската управа, додаде таа.