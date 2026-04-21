ЕУ ги продолжи санкциите кон Молдавија до 2027 година поради загриженост за дестабилизација

Европската Унија (ЕУ) ги продолжи своите рестриктивни мерки кон поединци и субјекти што се сметаат за одговорни за „дејства насочени кон дестабилизација“ на Молдавија до април 2027 година, објави денес Европскиот совет, пренесува Анадолу.

Според соопштението, санкциите моментно се однесуваат на 23 поединци и пет субјекти.

На санкционираните лица и субјекти им се замрзнати средствата, имаат забрана за обезбедување финансирања или економски ресурси и забрана за патување со која се спречува влез или транзит низ земјите членки на ЕУ.

Во своите заклучоци од октомври 2025 година, Европскиот совет ја повтори својата посветеност на зајакнување на соработката со Молдавија и поддршка на земјата во услови на, како што истакна, тековни дестабилизирачки активности, вклучително и хибридни закани што ѝ се припишуваат на Русија, насочени кон поткопување на демократските институции на Молдавија.

„ЕУ останува непоколеблива во својата поддршка за Република Молдавија и нејзината отпорност, безбедност, стабилност, економија и снабдување со енергија во услови на дестабилизирачки активности од страна на Русија“, се наведува во соопштението.

Режимот на санкции, првично воведен во април 2023 година на барање на молдавската Влада, ѝ овозможува на ЕУ да ги таргетира поединците и субјектите што се сметаат за одговорни за поткопување или загрозување на суверенитетот, независноста, демократијата, владеењето на правото, стабилноста или безбедноста на Молдавија.