Евростат: Населението на ЕУ ќе се намали за речиси 12% до 2100 година

Се предвидува вкупното население на Европската Унија (ЕУ) до 2100 година да се намали за 11,7%, покажуваат новите податоци што денес ги објави Евростат, јавува Анадолу.

Статистичката канцеларија на ЕУ објави проекции за населението засновани врз тековните демографски податоци, предвидувајќи дека популацијата на блокот ќе се намали за околу 53 милиони луѓе, достигнувајќи 398,8 милиони до крајот на векот.

Проекциите покажуваат дека се очекува населението на ЕУ, кое во 2025 година се проценува на 451,8 милиони, да го достигне својот врв од 453,3 милиони во 2029 година, по што ќе започне долгорочен пад до 2100 година.

Евростат, исто така, предвидува дека уделот на децата, младите и работоспособните луѓе во вкупното население ќе се намалува во периодот меѓу 2025 и 2100 година.

Се очекува уделот на лицата на возраст од 0 до 19 години да се намали од 20% на 17%, а процентот на луѓе на возраст од 20 до 64 години се предвидува да падне од 58% на 50%.

Наспроти ова, во овој период се очекува да расте уделот на постари лица.

Се проценува дека уделот на луѓе на возраст од 65 до 79 години ќе се зголеми од 16% во 2025 година на 17% во 2100 година, а уделот на луѓе над 80 години се очекува да скокне од 6% на 16%.