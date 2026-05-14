„Европа се разбуди“: Германскиот канцелар Мерц повика на посилна одбрана и помала зависност - Мерц истакна дека блокот може да се наметне меѓународно само преку комбинирана економска и воена сила, притоа потврдувајќи ја поддршката на Европа за Украина против Русија

Германскиот канцелар Фридрих Мерц денес изјави дека Европа „згрешила“ што верувала дека само нејзините вредности може да гарантираат мир и безбедност, тврдејќи дека Европската Унија мора да ја зајакне својата економска и воена моќ за да се соочи со растечките глобални предизвици, јавува Анадолу.

„Европа се разбуди. Европа се зајакнува економски и во однос на безбедносната политика“, рече Мерц на церемонијата на доделување на Меѓународната награда „Карло Велики“ во Ахен.

Мерц истакна дека блокот може да се наметне меѓународно само преку комбинирана економска и воена сила, притоа потврдувајќи ја поддршката на Европа за Украина против Русија.

„Ние во Европа во минатото премногу се потпиравме на верувањето дека моќта на хуманистичките, европско-западни идеи магично ќе го трансформира светот во царство на слобода и мир. Погрешивме“, рече тој.

Германскиот лидер порача дека Европа мора да излезе од она што тој го опиша како „лажен оптимизам“, продолжувајќи истовремено да го брани меѓународниот поредок заснован врз правила.

„Европа има можност да учествува во обликувањето на новиот светски поредок, така што со него ќе владеат норми и правила, а не самоволие и закон на посилниот. Ја имаме таа можност“, изјави тој.

Тој додаде дека Европската Унија склучува нови трговски партнерства низ светот за да ги намали стратегиските зависности и да ја зајакне својата глобална позиција.

Мерц, исто така, го пофали поранешниот италијански премиер Марио Драги, кој ја прими наградата „Карло Велики“, за неговите предлози за реформирање на ЕУ во услови на интензивирање на глобалната конкуренција.

Тој рече дека европските лидери ги прифатиле клучните препораки од извештајот на Драги за европската конкурентност и дека работат на спроведување реформи насочени кон зајакнување на економијата и единството на блокот.