Германија предупредува дека војната во Иран е „сериозна закана за глобалната економија"

Германија денес предупреди на економските последици од војната во Иран и потенцијалната блокада на Ормускиот Теснец пред состанокот на министрите за финансии на Г7 во Париз, јавува Анадолу.

Војната е „сериозна закана за глобалната економија“ и му нанесува масовна штета на економскиот развој, изјави германскиот вицеканцелар и министер за финансии Ларс Клингбејл пред да замине на разговорите.

Мора да се направи сè за „трајно да се стави крај“ на војната, да се стабилизира регионот и да се осигурат слободните морски патишта, а „притоа, нашиот пат како Европејци останува јасен: Ние ѝ даваме приоритет на соработката пред конфронтацијата“, ги цитираше неговите зборови германската новинска агенција Дпа.

На состанокот на министрите за финансии на Г7, кој започнува денес, се очекува учесниците да се фокусираат на економското влијание на конфликтот на Блискиот Исток и на можните последици за глобалната трговија.

Ормускиот Теснец останува еден од најважните светски бродски коридори за трговија со нафта и гас.

Клингбејл рече дека актуелните кризи ја нагласуваат важноста Германија и Европа да станат „понезависни и поотпорни“, особено во однос на суровините, енергијата и синџирите на снабдување.

Тој додаде дека на дискусиите во Париз ќе учествуваат и министри за финансии од Бразил, Индија, Јужна Кореја и Кенија.