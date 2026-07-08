Теми на разговорите беа заедничката набавка на воена опрема, одбранбените трошоци, поддршката за Украина и поморската безбедност.

Британскиот премиер Стармер одржа одделни разговори со холандскиот и норвешкиот колега во Анкара Теми на разговорите беа заедничката набавка на воена опрема, одбранбените трошоци, поддршката за Украина и поморската безбедност.

Британскиот премиер Кир Стармер денес во Анкара одржа одвоени разговори со холандскиот премиер Роб Јетен и норвешкиот премиер Јонас Гар Стере. Теми на разговорите беа заедничката набавка на воена опрема, одбранбените трошоци, поддршката за Украина и поморската безбедност, јавува Анадолу.

Стармер се сретна со двајцата лидери во британската резиденција на маргините на Самитот на НАТО, соопштија од Кабинетот на британскиот премиер.

За време на средбата Јетен и Стармер го поздравија новото британско-холандско поморско партнерство, истакнувајќи дека тоа „ќе го зајакне НАТО и ќе ја поддржи британската бродоградба“.

Стармер, исто така, ѝ се заблагодари на Холандија за придонесот во мултинационалната мисија за да се обезбеди непречено пловење низ Ормускиот Теснец.

Двајцата лидери ја истакнаа потребата од иновативни начини за финансирање на големи одбранбени проекти и разговараа за Мултилатералниот одбранбен механизам. Тие оценија дека заедничките набавки може да ја зголемат побарувачката, да ја регулираат набавката на опрема и да ги намалат трошоците.

Во одвоена средба Стере и Стармер го поздравија „силното единство“ меѓу сојузниците во НАТО и ја потврдија својата поддршка за Украина, дискутирајќи за тоа како сојузниците може да продолжат да му обезбедуваат на Киев средства за одбивање на руските сили.

Исто така, тие разменија мислења за напорите за постигнување траен прекин на огнот во Ормускиот Теснец и се согласија за важноста на заедничките набавки, со цел да се обезбеди економичност во големите одбранбени проекти.