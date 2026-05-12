Белгискиот министер за одбрана: „Турција тивко се издигнува како поморска сила"

Белгискиот министер за одбрана Тео Франкен денес го поздрави издигнувањето на Турција во поморска сила, додека светот е фокусиран на трката во поморско вооружување меѓу Кина и САД, пренесува Анадолу.

„Додека сите очи се вперени кон трката во поморско вооружување меѓу Кина и САД, Турција тивко се издигнува како поморска сила“, напиша Франкен на американската компанија за социјални медиуми Х по посетата на бродоградилиштето „Седеф“ во Истанбул.

Тој укажа дека Турција не само што нарачува туку и сама произведува подморници, корвети, фрегати, разурнувачи и носачи на авиони.

„Тоа го прават брзо, со висок квалитет и конкурентни цени. Турските воени бродови постепено освојуваат простор на глобалниот пазар“, додаде Франкен.

Тој истакна дека турската економија бележи брз раст во последните 20 години, успевајќи истовремено да се извлече од инфлациската бура со која се соочи во изминатиот период. Тој додаде дека поуката што ја извлекол е дека „тешките времиња бараат тешки мерки“.

„Истанбул не е само порта кон Централна Азија, туку и кон арапскиот свет – вклучително и во медиумската сфера. Сите поголеми арапски медиуми се претставени тука“, додаде Франкен.

Франкен е дел од делегацијата што ја придружува белгиската кралица Матилда, која во неделата пристигна во Истанбул како предводник на економска мисија на високо ниво.

Целта на оваа посета е зајакнување на трговските и инвестициските врски меѓу Брисел и Анкара.