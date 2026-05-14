- „Двете страни разговараа за начините за зајакнување на економската соработка меѓу нашите две земји, вклучително и проширувањето на пристапот до пазарот за американските бизниси во Кина...“

Белата куќа: Си и Трамп се согласија дека Ормускиот Теснец мора да остане отворен - „Двете страни разговараа за начините за зајакнување на економската соработка меѓу нашите две земји, вклучително и проширувањето на пристапот до пазарот за американските бизниси во Кина...“

Кинескиот претседател Си Ѓинпинг се согласи со американскиот претседател Доналд Трамп дека Ормускиот Теснец мора да остане отворен, соопшти Белата куќа денес по самитот САД-Кина во Пекинг, пренесува Анадолу.

Според „Ен-би-си њуз“, Белата куќа објави соопштение за разговорите меѓу Трамп и Си во кое воопшто не се споменува прашањето за Тајван, туку главно се фокусира на војната во Иран и ситуацијата со Ормускиот Теснец.

„Претседателот Трамп имаше добар состанок со кинескиот претседател Си“, изјави официјален претставник на Белата куќа.

„Двете страни разговараа за начините за зајакнување на економската соработка меѓу нашите две земји, вклучително и проширувањето на пристапот до пазарот за американските бизниси во Кина и зголемувањето на кинеските инвестиции во нашите индустрии. Лидерите на голем број од најголемите компании во Соединетите Американски Држави се придружија на дел од состанокот“, изјави претставникот.

„Двете страни се согласија дека Ормускиот Теснец мора да остане отворен за да се поддржи слободниот проток на енергeнти. Претседателот Си, исто така, јасно го истакна противењето на Кина за милитаризација на теснецот и за каков било напор за наплата на такса за негово користење и изрази интерес за купување на повеќе американска нафта, со цел да се намали зависноста на Кина од теснецот во иднина“, додаде официјалниот претставник на Белата куќа.

„Двете земји се согласија дека Иран никогаш не смее да поседува нуклеарно оружје“, истакна официјалниот претставник.

Официјалниот претставник, исто така, изјави дека Трамп и Си ја истакнале потребата да се продолжи напредокот во запирањето на шверцот на суровини за фентанил во САД, како и да се зголеми кинескиот откуп на американски земјоделски производи.

Според кинеската државна новинска агенција „Синхуа“, Си му рекол на Трамп дека „двете земји ќе имаат судири, па дури и конфликти“, доколку прашањето за Тајван „не се реши правилно“.

Си, исто така, нагласи дека економските врски меѓу двете нации се „заемно корисни и по својата природа се од типот ’победа-победа‘“, пренесува „Синхуа“.

Двете страни се согласија да изградат билатерален однос на конструктивна стратегиска стабилност, со цел да се обезбедат стратегиски насоки за врските во следните три години и понатаму, што, според Си, би било поздравено од „народите на двете земји, како и од меѓународната заедница“, објави „Синхуа“.